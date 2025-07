Allenamento Milan, temporale e poi la ripresa della seduta: cosa è successo a Hong Kong. La ricostruzione

Allenamento Milan, la seduta dei rossoneri è ripresa da poco dopo che un violento temporale si era abbattuto sugli uomini di Allegri

Un violento temporale ha tentato di rovinare la ripresa degli allenamenti del Milan all’Hong Kong Stadium, ma la determinazione della squadra e l’entusiasmo dei tifosi hanno prevalso. Come riportato da Gazzetta.it, la sessione pomeridiana, appena iniziata sotto la guida del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, è stata bruscamente interrotta da un acquazzone torrenziale che ha costretto i rossoneri a rifugiarsi negli spogliatoi.

Nonostante l’imprevisto climatico, l’attesa è stata ripagata. Non appena il cielo si è schiarito, i giocatori sono tornati in campo, accolti da un’atmosfera vibrante. Sugli spalti dell’Hong Kong Stadium, circa 10.000 tifosi del Milan, armati di pazienza e passione, hanno atteso con ansia di vedere all’opera i loro beniamini. La loro presenza massiccia testimonia il fascino globale del club rossonero e l’entusiasmo che circonda questa tournée asiatica.

La vera novità di questa ripresa è stata la presenza di Pervis Estupiñán, il terzino ecuadoriano arrivato all’ora di pranzo e subito sceso in campo per la sua prima sessione di allenamento con i nuovi compagni. Il suo arrivo, fortemente voluto dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, segna un ulteriore passo nella costruzione del “nuovo” Milan, una squadra che punta a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La sua velocità e la sua capacità di spinta sulla fascia promettono di aggiungere dinamismo e qualità al gioco rossonero, fornendo ad Allegri un’opzione preziosa per la fase difensiva e offensiva.

La tournée asiatica del Diavolo, seppur con qualche intoppo meteorologico, prosegue a pieno ritmo e si prepara a un test cruciale. Domani, sabato 26 luglio, alle ore 13:30 italiane, il Milan affronterà una sfida di grande prestigio: l’amichevole contro il Liverpool, l’attuale campione d’Inghilterra. Sarà un’occasione fondamentale per mister Allegri per valutare lo stato di forma della squadra, sperimentare nuove soluzioni tattiche e testare la coesione del gruppo contro un avversario di altissimo livello. Questa partita rappresenterà un vero e proprio banco di prova per le ambizioni del Milan e offrirà spunti importanti in vista dell’inizio della nuova stagione.

Dopo la sfida contro i Reds, l’ultima tappa di questa tournée vedrà il Milan volare in Australia per affrontare il Perth Glory il 31 luglio. Al termine di questo impegno, i rossoneri faranno rientro a Milanello ai primi di agosto, pronti ad abbracciare i “nuovi” volti già annunciati, come Gimenez e Modric, e con la speranza che il nuovo DS Igli Tare possa regalare ai tifosi ancora qualche nuovo acquisto di peso. La campagna acquisti del Milan è in pieno fermento, con l’obiettivo dichiarato di allestire una rosa competitiva e in grado di lottare per tutti gli obiettivi. I tifosi attendono con trepidazione gli ultimi colpi di mercato, fiduciosi che la sinergia tra Allegri e Tare possa portare il Milan a grandi successi.