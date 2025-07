Calciomercato Milan, Allegri e Tare non hanno dubbi sul futuro di Okafor: si sta lavorando a questa soluzione. Le ultimissime sui rossoneri

Noah Okafor continua a essere un nome caldo sul fronte del calciomercato. L’attaccante svizzero, rientrato al Milan dopo il prestito, è nel mirino di diversi club europei, con interessamenti che spaziano dalla Bundesliga alla Turchia, come testimonia l’attenzione del Fenerbahçe, ma anche da squadre italiane. A confermare il fermento intorno al giocatore è Matteo Moretto, fonte sempre aggiornata sulle dinamiche del mercato.

La chiave dell’operazione, secondo Moretto, risiederà nella formula con cui Okafor lascerà il Milan. Il club rossonero, infatti, è orientato verso un trasferimento a titolo definitivo. Questa scelta riflette la volontà di monetizzare dall’eventuale cessione del giocatore, liberando risorse per nuovi investimenti e snellendo la rosa da elementi che potrebbero non rientrare pienamente nei piani tecnici di mister Allegri per la prossima stagione.

Per i club interessati, dunque, la sfida sarà quella di presentare un’offerta economica che soddisfi le richieste del Milan per un acquisto outright. Le squadre tedesche, notoriamente attente ai giovani talenti e con capacità di spesa, potrebbero essere in prima linea, così come il Fenerbahçe, club turco ambizioso e spesso attivo sul mercato internazionale. Anche in Italia, diverse società cercano rinforzi in attacco e potrebbero considerare Okafor un’opportunità, seppur con la necessità di trovare la quadra sulla formula del trasferimento.

La situazione di Okafor è chiara: il Milan non è propenso a soluzioni di prestito secco o con diritto di riscatto troppo oneroso. Si cerca una cessione a tutti gli effetti, che permetta di chiudere il capitolo e guardare avanti. Il futuro dell’attaccante svizzero sarà probabilmente delineato nelle prossime settimane, quando le varie offerte sul tavolo del Milan prenderanno forma e si capirà quale club sarà disposto a soddisfare le condizioni rossonere per assicurarsi le sue prestazioni.