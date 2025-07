Vasquez Milan, ufficiale la risoluzione del contratto con il portiere. Segui le ultimissime di mercato sui rossoneri

L’AC Milan ha ufficialmente comunicato di aver risolto consensualmente il contratto con il portiere Devis Vásquez. La decisione, annunciata nelle scorse ore, pone fine all’avventura del portiere colombiano, classe 1998, con la maglia rossonera, un’esperienza che non ha mai realmente decollato. Vásquez, arrivato al Diavolo nel gennaio 2023 dal Club Guaraní, non è mai riuscito a imporsi nelle gerarchie della squadra, complice anche la forte concorrenza nel ruolo.

Il Percorso di Vásquez al Milan

L’acquisto di Vásquez da parte del club meneghino aveva generato una certa curiosità. Il giovane estremo difensore era stato individuato come un potenziale prospetto per il futuro, ma il suo inserimento si è rivelato più complesso del previsto. Dopo un breve periodo iniziale, in cui ha ricoperto il ruolo di terzo portiere, il Milan aveva deciso di cederlo in prestito per consentirgli di accumulare esperienza e minuti di gioco. La passata stagione lo ha visto protagonista, seppur con alterne fortune, in prestito all’Empoli.

Il suo rientro a Milanello questa estate ha riaperto la questione del suo futuro. Con la porta ben presidiata da Mike Maignan, uno dei migliori portieri a livello internazionale, e con la presenza di Marco Sportiello come affidabile riserva, le possibilità per Vásquez di trovare spazio erano minime. La sua cessione si presentava come la soluzione più logica e vantaggiosa per entrambe le parti.

Le Strategie del Nuovo Corso Rossonero

La risoluzione del contratto di Devis Vásquez si inserisce in un più ampio contesto di riforma e ottimizzazione della rosa del sette volte campione d’Europa, sotto la guida della nuova dirigenza. Con Igli Tare insediatosi come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore dei rossoneri, il club è determinato a costruire una squadra competitiva e funzionale alle ambizioni di alta classifica in Serie A e di successo nelle competizioni europee.

La gestione delle uscite, come quella di Vásquez, è cruciale per liberare risorse e posti in rosa, permettendo al nuovo DS Tare di operare con maggiore flessibilità sul mercato. L’obiettivo è chiaro: rinforzare la squadra con innesti mirati e funzionali alla visione tattica di mister Allegri, un tecnico di comprovata esperienza e successi.

Il Futuro di Vásquez e del Milan

Per Devis Vásquez, la risoluzione del contratto con il Milan rappresenta un’opportunità per voltare pagina e cercare una nuova sistemazione dove poter esprimere appieno il proprio potenziale. Il calciomercato estivo sarà fondamentale per il portiere colombiano per trovare una squadra che gli garantisca continuità e fiducia.

Per il Milan, invece, questa mossa conferma la volontà di snellire la rosa e concentrarsi su profili che possano contribuire immediatamente al progetto tecnico. Con Tare e Allegri al timone, i rossoneri sono pronti a dare battaglia per tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La strategia di mercato del Diavolo continua con l’obiettivo di costruire una squadra solida e vincente.