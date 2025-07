Calciomercato Milan, trasferimento ad un passo per Lorenzo Colombo: sarà questa la sua nuova squadra. Le ultimissime sui rossoneri

Lorenzo Colombo è sempre più vicino a vestire la maglia del Genoa. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l’accelerata decisiva da parte del club ligure è avvenuta nella serata di ieri, con un’offerta che ha finalmente incontrato le richieste del Milan. Il giovane attaccante è dunque a un passo dal trasferirsi in Liguria per la prossima stagione.

L’accordo tra i due club prevede un prestito con diritto di riscatto, una formula che il Milan ha sempre prediletto per i suoi giovani talenti. La clausola, però, prevede anche che questo diritto possa diventare obbligatorio a determinate condizioni, un dettaglio che testimonia la volontà del Genoa di puntare seriamente su Colombo e la capacità del Milan di tutelare il proprio investimento. Le condizioni specifiche non sono state rese note, ma è probabile che siano legate al numero di presenze, ai gol segnati o al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi da parte della squadra.

Per Colombo, questo trasferimento rappresenta una nuova opportunità per mettersi in mostra e accumulare minuti preziosi in Serie A. Dopo le esperienze in prestito, il Genoa offre un palcoscenico importante dove poter dimostrare le sue qualità da centravanti, in un contesto che storicamente valorizza gli attaccanti. La sua fisicità, il buon gioco aereo e il fiuto per il gol saranno risorse importanti per la squadra di Vieira.