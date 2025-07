Calciomercato Milan, non tramonta l’ipotesi Javi Guerra: situazione in divenire, il calciatore è pronto a questa mossa. Le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Javi Guerra al Valencia è sempre più incerto, e il Milan, attento alle opportunità di mercato, ha sondato il terreno negli ultimi giorni. Come riportato da Matteo Moretto, l’interesse rossonero nasce dalla consapevolezza che l’operazione per Jashari è al momento bloccata, spingendo il club a esplorare alternative valide. Ad oggi, però, il centrocampista spagnolo si trova in una fase di attesa, con la situazione ancora tutta da definire.

Nelle ultime ore, Javi Guerra ha rifiutato la prima proposta di rinnovo scritta avanzata dal Valencia. Il giocatore ritiene che l’offerta non sia all’altezza delle sue aspettative, specialmente considerando che il club vorrebbe estendere il suo contratto addirittura fino al 2029-2030. Questa presa di posizione evidenzia la volontà del centrocampista di ottenere un riconoscimento economico più significativo, in linea con il suo valore e il potenziale che ha dimostrato.

Ora la palla passa al Valencia, che dovrà decidere se migliorare le condizioni contrattuali per trattenere il proprio talento. Dal canto suo, Javi Guerra continuerà a negoziare con il club spagnolo, ma allo stesso tempo è in attesa di capire quali squadre avanzeranno una proposta concreta per lui. L’interesse non manca: oltre al Milan, ci sono club importanti sia dalla Premier League che dalla Liga spagnola che monitorano attentamente la situazione.