Amichevoli Milan, il programma completo degli impegni estivi: si avvicina l’esordio di Max Allegri. Le ultimissime sui rossoneri

L’estate del Milan si preannuncia ricca di impegni e sfide internazionali. La squadra rossonera affronterà un tour de force tra amichevoli di prestigio che la porteranno in Asia e in Europa, mettendo alla prova la condizione fisica e tattica dei ragazzi di Massimiliano Allegri. Ecco il programma completo, con orari italiani e indicazioni sulle dirette televisive.

Il tour asiatico prenderà il via il 23 luglio alle 13:30 italiane, quando il Milan scenderà in campo a Singapore per affrontare l’Arsenal. Sarà un primo test di alto livello, che potremo seguire in diretta su DAZN. Pochi giorni dopo, il 26 luglio alle 20:30, i rossoneri saranno a Hong Kong per una sfida affascinante contro il Liverpool, anch’essa trasmessa da DAZN. Queste prime due gare saranno fondamentali per rodare i meccanismi di squadra e integrare i nuovi arrivi.

La tappa successiva porterà il Milan in Australia. Il 31 luglio, in un orario ancora da definire, affronteranno il Perth Glory a Perth. I dettagli sulla trasmissione di questa partita verranno comunicati a breve, quindi rimanete sintonizzati. Sarà un’opportunità per i tifosi australiani di vedere da vicino i loro beniamini e per la squadra di continuare la preparazione in un contesto geograficamente diverso.

Dopo le tappe in Asia e Oceania, il Milan farà ritorno in Europa per chiudere la serie di amichevoli. Il 9 agosto alle 16:00, la squadra sarà a Dublino per sfidare il Leeds United, una partita che sarà disponibile su DAZN. L’ultimo impegno estivo è fissato per il 10 agosto alle 16:00 a Londra, contro il Chelsea, anch’esso in diretta su DAZN. Questi due match nel Regno Unito rappresenteranno l’ultima occasione per Allegri di fare gli ultimi aggiustamenti prima dell’inizio della stagione ufficiale.

Un calendario intenso che promette spettacolo e darà ai tifosi un assaggio del Milan che verrà. Non mancheranno le occasioni per osservare i progressi della squadra e il rendimento dei singoli in vista degli impegni ufficiali.