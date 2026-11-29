Domani il Milan sarà ospite all’Unipol Domus dove affronerà il Cagliari! Numeri, caratteristiche e curiosità sulla squadra di Pisacane

Lunedì 30 novembre alle ore 20:45, all’Unipol Domus, il Milan affronta il Cagliari nella 13ª giornata di Serie A. La squadra allenata da Fabio Pisacane si presenta all’appuntamento all’11° posto in classifica con 16 punti, dopo un avvio brillante – 13 punti nelle prime 6 giornate con la sola sconfitta contro l’Inter – e un successivo rallentamento seguito all’1-1 con la Juventus, fatto di 4 sconfitte di fila e di un solo successo (1-0 al Frosinone) nelle ultime 6 uscite.

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Il bilancio realizzativo in campionato racconta di 10 gol segnati e 17 subiti, un dato appesantito da un mese di ottobre difficile con 10 reti incassate in appena 3 partite.

Fluidità tattica, tenuta difensiva e peso dell’Unipol Domus

La base di partenza del Cagliari di Pisacane è un 3-5-2 ad alta mobilità, che in fase dinamica si trasforma spesso in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1 a seconda della spinta di uno dei due quinti, con Zé Pedro capace di allargarsi a tutta fascia in possesso palla. Nell’ultima uscita contro il Como, il tecnico ha schierato Kofler tra i pali, Zé Pedro e Deiola nel terzetto arretrato, Obert e Grandu sulle corsie esterne, Adopo, Romano e Fazzini in mezzo al campo e Maldini con Mendy davanti.

In campo gli spostamenti sono continui: Adopo agisce spesso come trequartista aggiunto alle spalle della punta per accompagnare Maldini, mentre Romano detta i tempi e cura la prima impostazione. Il francese Adopo resta uno degli elementi più centrali del sistema per progressione palla al piede e ripartenza in transizione, Deiola garantisce leadership e duttilità tra difesa e mediana rendendo il blocco mai statico, e Maldini assicura qualità tecnica tra le linee e rifinitura.

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Al di là del disegno offensivo, restano cruciali il rendimento interno all’Unipol Domus – dove i rossoblù hanno spesso faticato a trovare continuità realizzativa e hanno alternato gare bloccate a cali di intensità – e la tenuta in fase di non possesso.

Quando il Cagliari arretra o viene schiacciato nella propria metà campo, le distanze tra braccetti, quinti e centrocampisti, la copertura delle seconde palle e la gestione delle palle inattive diventano banchi di prova delicati contro una squadra verticale come il Milan di Ruben Amorim, soprattutto se la spinta dei quinti lascia spazio alle transizioni negative.

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Probabili scelte, infermeria e nodi di formazione

Verso la sfida con il Milan, Pisacane valuta l’inserimento di Rodriguez in difesa al posto del giovane Grandu, con Deiola pronto a scalare tra i tre centrali o a restare in mezzo al campo al fianco di Winks, Romano e Adopo. In attacco Nzola appare al momento avanti su Mendy per affiancare Maldini, mentre Mina non ha la certezza del posto pur restando uno dei profili di maggior peso specifico nello spogliatoio sardo.

Anche la gestione dei recuperi e dell’infermeria dopo un novembre logorante incide sulle rotazioni e sulla tenuta atletica nei secondi tempi, rendendo la scelta tra Nzola e Mendy e la freschezza dei centrocampisti fattori chiave nel confronto con l’intensità di Amorim.