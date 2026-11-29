Il Milan privilegia una soluzione all’estero per far crescere il classe 2008 senza pressioni, mentre il giocatore valuta con calma la prossima tappa tra l’Eredivisie e le proposte di Cagliari, Torino, Genoa e Catanzaro
La partenza in prestito di Francesco Camarda nella finestra di calciomercato di gennaio appare ormai certa: ciò che resta ancora da definire è la destinazione ideale per garantire continuità al giovane centravanti rossonero. Come riferito questa mattina da Tuttosport, nonostante l’interesse concreto di diversi club italiani — tra cui Cagliari, Torino, Genoa e Catanzaro — la dirigenza di Via Aldo Rossi sembra al momento più orientata verso una cessione a titolo temporaneo all’estero.
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La pista Olanda e la scelta ponderata del classe 2008
Nel ventaglio delle possibili destinazioni fuori dai confini nazionali, Tuttosport accende i riflettori in particolare su un possibile futuro in Olanda per il talento classe 2008: un contesto storicamente favorevole alla valorizzazione dei giovani attaccanti, lontano dalle pressioni del campionato italiano. Dal canto suo, Camarda non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro, intenzionato a prendersi tutto il tempo necessario per valutare le opzioni sul tavolo e scegliere con calma la squadra più adatta al suo percorso di crescita.
L’intreccio di mercato con il Cagliari per Paul Mendy
Parallelamente alla pista estera, resta tuttavia aperta una suggestiva traccia in Serie A legata all’asse con il Cagliari. Nelle ultime settimane si è infatti parlato con insistenza del possibile inserimento di Francesco Camarda nella trattativa tra il Milan e il club rossoblù per Paul Mendy: per anticipare la folta concorrenza sul giovane attaccante senegalese, la società rossonera potrebbe valutare di girare in prestito il proprio centravanti ai sardi ottenendo in cambio una sorta di prelazione proprio su Mendy.