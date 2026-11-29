Cisse si è imposto come una delle note più liete e sorprendenti della stagione del Milan e lasciarlo fuori sembra davvero difficile…

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Con dieci reti già messe a segno tra Serie A ed Europa League nei suoi primi mesi in rossonero, Alphadjo Cisse si è imposto come una delle note più liete e sorprendenti della stagione del Milan. Eppure, in vista della delicata trasferta contro il Cagliari, il giovane talento italiano rischia di partire inizialmente dalla panchina. Una scelta che resta comunque in bilico, perché Rúben Amorim non esclude affatto la possibilità di lanciarlo dal primo minuto, complici anche le condizioni non ottimali di Gonçalo Ramos.

Di fronte a numeri così pesanti, lasciare fuori il classe 2006 appare un’impresa sempre più complicata. La sua principale forza, oltre a una straordinaria confidenza con il gol, risiede nella grande duttilità tattica: che venga impiegato da esterno offensivo, da seconda punta oppure nel ruolo di finto nove, Cisse dimostra costantemente di vedere la porta con una naturalezza fuori dal comune per la sua età. Ogni volta che viene chiamato in causa, riesce a incidere negli ultimi sedici metri e a garantire imprevedibilità alla manovra rossonera.

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Per questo motivo il messaggio rivolto al tecnico portoghese è chiaro e diretto: Cisse deve giocare. Anche qualora Amorim decidesse di affidarsi inizialmente ad altre soluzioni offensive dal primo minuto, un giocatore con questo impatto realizzativo merita di avere garantita almeno una mezz’ora piena a partita. In una gara insidiosa come quella in terra sarda, dove il Milan ha bisogno di punti pesanti per restare agganciato alle zone altissime della classifica, la freschezza e il fiuto del gol del giovane attaccante possono rivelarsi l’arma decisiva per spaccare l’equilibrio.