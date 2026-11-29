Milan che a Cagliari va alla ricerca di una vittoria che varrebbe quota 30 punti in classifica. Che oggi, alla 13esima, vorrebbe dire “solo” quarto posto
Un avvio di stagione semplicemente fuori scala, destinato a entrare negli annali del calcio italiano. Con i 35 punti conquistati nelle prime tredici giornate del campionato 2026/2027, la Lazio sta riscrivendo le gerarchie storiche della Serie A, imponendo un ritmo vertiginoso che trova pochissimi precedenti in oltre un secolo di tornei. Analizzando i numeri dell’intero massimo campionato italiano dopo tredici turni, soltanto due squadre sono riuscite a fare meglio dei biancocelesti: la Juventus guidata da Massimiliano Allegri nella stagione 2018/2019, capace di toccare quota 37 punti, e la Juventus di Fabio Capello nel 2005/2006, fermatasi a 36.
Un cammino straordinario che colloca l’attuale capolista sullo stesso gradino di autentiche corazzate del recente passato, come il Napoli del 2022/2023, la Juventus del 2019/2020 e il Napoli del 2017/2018, tutte arrivate a quota 35 allo stesso punto della stagione. Il dato assume contorni ancora più clamorosi se confrontato con l’andamento dell’ultimo decennio di Serie A, dove spesso per guardare tutti dall’alto bastava una media nettamente inferiore:
|Stagione
|Capolista dopo 13 giornate
|Punti
|2026/2027
|Lazio
|35
|2025/2026
|Milan e Napoli
|28
|2024/2025
|Napoli
|29
|2023/2024
|Inter
|32
|2022/2023
|Napoli
|35
|2021/2022
|Napoli e Milan
|32
|2020/2021
|Milan
|31
|2019/2020
|Juventus
|35
|2018/2019
|Juventus
|37
|2017/2018
|Napoli
|35
|2016/2017
|Juventus
|33
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Questa andatura record sta alzando in maniera vertiginosa l’asticella anche per tutte le dirette inseguitrici. L’esempio più lampante arriva dal Milan di Amorim: conquistando i tre punti nella trasferta di domani a Cagliari, i rossoneri salirebbero a quota 30 punti. Un bottino che negli ultimi due campionati — chiusi in vetta a 28 punti nel 2025/2026 e a 29 nel 2024/2025 — avrebbe significato primato solitario in classifica. Nell’attuale torneo, invece, 30 punti valgono soltanto il quarto posto, a cinque lunghezze di distanza dalla vetta. Un paradosso statistico che dimostra come il Milan stia viaggiando a ritmi altissimi, ma all’interno di una Serie A che nelle zone nobili sta mantenendo una media punti semplicemente impressionante.