Milan che a Cagliari va alla ricerca di una vittoria che varrebbe quota 30 punti in classifica. Che oggi, alla 13esima, vorrebbe dire “solo” quarto posto

Un avvio di stagione semplicemente fuori scala, destinato a entrare negli annali del calcio italiano. Con i 35 punti conquistati nelle prime tredici giornate del campionato 2026/2027, la Lazio sta riscrivendo le gerarchie storiche della Serie A, imponendo un ritmo vertiginoso che trova pochissimi precedenti in oltre un secolo di tornei. Analizzando i numeri dell’intero massimo campionato italiano dopo tredici turni, soltanto due squadre sono riuscite a fare meglio dei biancocelesti: la Juventus guidata da Massimiliano Allegri nella stagione 2018/2019, capace di toccare quota 37 punti, e la Juventus di Fabio Capello nel 2005/2006, fermatasi a 36.

Un cammino straordinario che colloca l’attuale capolista sullo stesso gradino di autentiche corazzate del recente passato, come il Napoli del 2022/2023, la Juventus del 2019/2020 e il Napoli del 2017/2018, tutte arrivate a quota 35 allo stesso punto della stagione. Il dato assume contorni ancora più clamorosi se confrontato con l’andamento dell’ultimo decennio di Serie A, dove spesso per guardare tutti dall’alto bastava una media nettamente inferiore:

Stagione Capolista dopo 13 giornate Punti 2026/2027 Lazio 35 2025/2026 Milan e Napoli 28 2024/2025 Napoli 29 2023/2024 Inter 32 2022/2023 Napoli 35 2021/2022 Napoli e Milan 32 2020/2021 Milan 31 2019/2020 Juventus 35 2018/2019 Juventus 37 2017/2018 Napoli 35 2016/2017 Juventus 33

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Questa andatura record sta alzando in maniera vertiginosa l’asticella anche per tutte le dirette inseguitrici. L’esempio più lampante arriva dal Milan di Amorim: conquistando i tre punti nella trasferta di domani a Cagliari, i rossoneri salirebbero a quota 30 punti. Un bottino che negli ultimi due campionati — chiusi in vetta a 28 punti nel 2025/2026 e a 29 nel 2024/2025 — avrebbe significato primato solitario in classifica. Nell’attuale torneo, invece, 30 punti valgono soltanto il quarto posto, a cinque lunghezze di distanza dalla vetta. Un paradosso statistico che dimostra come il Milan stia viaggiando a ritmi altissimi, ma all’interno di una Serie A che nelle zone nobili sta mantenendo una media punti semplicemente impressionante.