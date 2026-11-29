Nonostante un budget invernale tra i 50 e i 70 milioni stanziato da Gerry Cardinale per Ruben Amorim, Matteo Moretto frena sulla pista legata all’attaccante italo-tedesco

Mentre il Milan di Ruben Amorim prepara la trasferta di lunedì sera sul campo del Cagliari — valida per la 13ª giornata di Serie A e affrontata sulla scia del 5-1 casalingo contro il Frosinone e della rimonta di Atene contro l’Olympiakos nel quinto turno della fase campionato di Europa League — la dirigenza rossonera lavora con decisione in vista della riapertura ufficiale del calciomercato fissata per il 28 dicembre.

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Dopo gli investimenti estivi che hanno portato a Milanello Mario Gila, Gonçalo Ramos e Diego Moreira — con gli ultimi due diventati gli acquisti più onerosi nella storia del club di Via Aldo Rossi — il patron e fondatore di RedBird Gerry Cardinale ha garantito un nuovo budget compreso tra i 50 e i 70 milioni di euro per elevare ulteriormente la competitività della rosa.

Il punto di Matteo Moretto: perché la pista Nicolò Tresoldi si raffredda

In attacco, dove il mirino resta puntato soprattutto su Endrick del Real Madrid, uno dei profili più richiesti sul panorama europeo è Nicolò Tresoldi del Club Brugge, seguito anche dal Bayern Monaco dopo l’infortunio che terrà fuori per alcuni mesi il Pallone d’Oro Harry Kane. Secondo quanto ricostruito da Matteo Moretto in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano in italiano, diversi club hanno chiesto informazioni sui costi e sui margini dell’eventuale operazione con la società belga, compreso lo stesso Milan nelle ultime settimane.

Allo stato attuale, tuttavia, due fattori frenano sensibilmente l’entusiasmo rossonero: da un lato la distanza economica tra la richiesta del Club Brugge e la valutazione ben precisa che il Milan fa del cartellino dell’attaccante italo-tedesco; dall’altro le priorità tecniche e tattiche, che vedono avanti alternative come Endrick e Kalimuendo.

Il muro del Club Brugge e lo scenario verso gennaio

Pur trattandosi di un mercato in cui gli equilibri possono cambiare rapidamente, Tresoldi non occupa oggi la prima posizione nella lista offensiva del Milan. A rendere l’affare ancora più in salita è la posizione rigida del Club Brugge, che valuta il proprio centravanti oltre 50 milioni di euro ed è intenzionato a opporsi a una partenza nella finestra di gennaio, puntando a trattenerlo come pedina centrale della squadra almeno fino al termine dell’attuale stagione.