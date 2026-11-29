L’attaccante già in doppia cifra tra campionato ed Europa League è una priorità per blindare il futuro rossonero con Markus Krösche per allontanare le pretendenti estere

Il Milan accelera per mettere al sicuro Alphadjo Cisse. L’attaccante ha già raggiunto la doppia cifra di gol in questa stagione — 6 reti in campionato e 4 in Europa League, l’ultima delle quali segnata giovedì sera nella vittoria in rimonta sul campo dell’Olympiacos — confermandosi una delle sorprese più convincenti in casa rossonera. Per evitare che l’exploit possa attirare l’assalto di club stranieri, la dirigenza di Via Aldo Rossi sta lavorando al prolungamento del contratto.

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I dettagli del nuovo accordo fino al 2032

Come riportato stamattina da Tuttosport, il rinnovo dell’ex Catanzaro rientra tra le prime operazioni su cui concentrarsi con il nuovo Head of Football Markus Krösche. Il Milan sta impostando un accordo a lunga scadenza fino al 2032, accompagnato da un adeguamento economico importante che porterebbe l’ingaggio dagli attuali 750 mila euro a 2 milioni annui.

Blindare un protagonista del presente e del futuro

La crescita costante di Cisse — già capace di lasciare il segno sia in Serie A sia in campo europeo — ha convinto il club ad accelerare i tempi per consolidare il suo ruolo nel progetto tecnico di Ruben Amorim, mettendolo al riparo da eventuali inserimenti dall’estero.