L’ex tecnico rossonero analizza il momento del Milan di Ruben Amorim dopo il pokerissimo al Frosinone e la rimonta con l’Olympiacos, promuovendo l’altruismo del gruppo e la crescita dei singoli

Sulla scia della goleada contro il Frosinone e della vittoria in rimonta sul campo dell’Olympiacos in Europa League, Fabio Capello ha fatto il punto sul Milan di Ruben Amorim in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. L’ex allenatore rossonero ha affrontato le ambizioni Scudetto, l’impatto di Hutchinson, l’altruismo di squadra e le prospettive di Gonçalo Ramos e Alphadjo Cisse.

Corsa Scudetto, Hutchinson e lo spirito del gruppo

Questo spirito può portare anche il Milan allo Scudetto?

«Perché no? Aiuta la convinzione, ti fa credere che la strada imboccata sia quella giusta, che giocando in un certo modo si possono raggiungere risultati. E poi parla la classifica e dice che il Milan è lì. Se giocano così possono creare pensieri a Roma e Inter, che vedo come le candidate più qualificate. La Lazio? Resta avanti ma è una sorpresa. Il Milan può essere il vero terzo incomodo, ha imboccato una strada che può portare in vetta». LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Milan

Che impressione ti ha fatto Hutchinson e cosa colpisce dell’atteggiamento della squadra?

«Nelle volte in cui l’ho visto in campo ho pensato al perché non giocasse sempre. Contro l’Olympiacos ha fatto la differenza perché non riuscivano a prenderlo, la cosa interessante è che faceva tutto mantenendo sempre grande lucidità. Poi vero che ci vuole anche il Pulisic della situazione, che sa colpire perfettamente la palla o servire un compagno. Ecco, un’altra nota positiva è la mancanza totale di egoismo. Non ho mai visto nessuno che sembri dire “faccio io, tiro io”, piuttosto si cerca il compagno. Tornando ad Hutchinson ha velocità e cambio ritmo, doti importantissime nel calcio di oggi, il Psg insegna».

Le valutazioni su Gonçalo Ramos e Alphadjo Cisse

Come giudichi il momento di Gonçalo Ramos e che prospettive vedi per Cisse?

«Pensavo che Gonçalo potesse essere subito determinante, ma diamogli tempo, aspettiamolo. Magari proprio ora che la concorrenza aumenta, potrà stimolarlo. Vero anche che bisogna che gli arrivino palle davanti la porta, si segna negli ultimi 10-12 metri e a lui ne sono giunte poche. Per questo lo giustifico. Cisse? Da 9 la butta sempre dentro, e poi mi fido di Silvio Baldini che dice che può farlo…».