Il club rossonero monitora il terzino sinistro del Barcellona per sostituire Pervis Estupinan a gennaio e studia il prestito oneroso con diritto od obbligo di riscatto, ma resta la concorrenza di Juventus e club esteri

Il calciomercato di gennaio si preannuncia centrale nella strategia di rafforzamento voluta in prima persona da Gerry Cardinale per il Milan di Ruben Amorim, con l’obiettivo minimo di centrare la qualificazione alla prossima UEFA Champions League e provare a restare competitivo per lo Scudetto. Dopo aver completato un primo aumento di capitale da 50 milioni di euro e con un bacino di spesa complessivo ipotizzato tra i 50 e i 70 milioni per la finestra invernale, la dirigenza rossonera ha cerchiato in rosso la corsia mancina — dove Pervis Estupinan è destinato a finire sul mercato dopo un rendimento discontinuo — mettendo nel mirino Alejandro Balde del Barcellona, come riportato da Il Corriere dello Sport.

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Quanto costa Alejandro Balde e il ruolo di Jorge Mendes

Il terzino sinistro spagnolo, classe 2003 (23 anni), potrebbe lasciare Barcellona già nella sessione invernale: nei giorni scorsi il suo agente Jorge Mendes si è mosso in Catalogna per discutere con il giocatore e con la dirigenza blaugrana una possibile via d’uscita in vista di gennaio. L’operazione non si presenta semplice sul piano economico, poiché il Barcellona valuta il cartellino del calciatore intorno ai 50 milioni di euro, a fronte di un ingaggio che si aggira sui 5 milioni a stagione.

La formula studiata dal Milan, il minutaggio e la concorrenza

Per provare a imbastire l’affare con il Barcellona, il Milan sta valutando — secondo Il Corriere dello Sport — la formula del prestito oneroso accompagnato da un diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. A spingere verso un possibile cambio d’aria è anche il minutaggio limitato raccolto finora da Balde in questa stagione tra La Liga e Champions League — appena 188 minuti complessivi — che porta lo spagnolo a valutare soluzioni per avere maggiore continuità all’interno di un progetto ambizioso come quello rossonero. Sullo sfondo, tuttavia, resta viva la concorrenza della Juventus e di diversi altri club esteri.