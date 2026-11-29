L’ex portiere e preparatore rossonero ripercorre l’anno dello Scudetto 2021-2022 con Stefano Pioli, elogiando la crescita tecnica e caratteriale del francese in vista della sfida vinta 2-4 in casa dell’Olympiacos

Nei giorni scorsi, prima della sfida di Europa League vinta per 2-4 sul campo dell’Olympiacos, il portale greco Sport24.gr ha intervistato Nelson Dida, classe 1973, storico ex portiere del Milan per dieci stagioni tra il 2000 e il 2010 (esclusa una breve parentesi in prestito al Corinthians) e vincitore di 8 trofei in maglia rossonera, tra cui 2 Champions League, 2 Supercoppe Europee, una Coppa del Mondo per Club e uno Scudetto. Al centro delle parole della leggenda brasiliana c’è stato soprattutto Mike Maignan, numero 16 rossonero e punto di riferimento tra i pali di San Siro.

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Il peso della porta del Milan e il retroscena sullo Scudetto 2021-2022

Cosa significa difendere la porta del Milan e come giudichi il percorso che sta facendo Mike Maignan?

«Essere il portiere di una grande squadra come il Milan non è da tutti. Non è stato facile neanche per me. L’ho vissuto, ho avuto l’opportunità di rimanere qui per 10 anni della mia vita. Mi sono impegnato negli allenamenti, abbiamo vinto. Ora Mike Maignan si sta costruendo la sua strada: sono molto contento».

Che ricordi hai dell’anno trascorso a lavorare con Maignan durante lo Scudetto 2021-2022 con Stefano Pioli?

«Ho lavorato con lui per un anno. È un ragazzo eccellente, un bravo ragazzo, che vuole vincere ed è determinato a raggiungere l’obiettivo. Penso che abbia fatto bene a scegliere Milano perché sapeva che qui avrebbe trovato un ambiente eccellente. Almeno finché abbiamo lavorato insieme, è sempre stato molto disponibile. Ha fatto tutto quello che gli abbiamo chiesto. Ha imparato molto».

Gioco con i piedi e leadership: «È il primo a metterci la faccia»

Come è cresciuto Maignan nell’uso dei piedi e nella leadership all’interno della squadra?

«Ricordo che prima non sapeva usare bene i piedi. Qui, grazie a un allenamento intenso, ha capito perfettamente come impostare il gioco della squadra partendo dalla difesa. Gioca con entrambi i piedi, quindi è molto forte con i piedi e compie molte parate. È un leader in campo. Lo si vede soprattutto nelle ultime partite, nel modo in cui parla ai compagni. Parla con tutti, è sempre disponibile. Anche quando la squadra sta perdendo, è il primo a farsi avanti per rispondere alle domande. È un giocatore che è cresciuto molto negli ultimi anni. Sicuramente vuole che vinciamo. Vuole dimostrare di essere un grande atleta. È per questo che viviamo, no? Per le vittorie e per conquistare titoli».