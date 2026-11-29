Cissé incanta tutti e il Milan valuta già il rinnovo per blindarlo alle tentazioni della Premier subito fiondata in orbita del giocatore

Il Milan vuole blindare Alpha Cissé e guarda con ottimismo alla possibilità di prolungare il contratto del giovane attaccante, nonostante l’interesse proveniente dalla Premier League. A riferirlo è stato Fabrizio Romano, che attraverso i propri canali ha aggiornato la situazione legata al futuro del classe rossonero. Il club considera Cissé un elemento centrale del progetto e avrebbe già avviato i lavori per arrivare a un nuovo accordo.

L’attenzione sul suo rinnovo arriva dopo una crescita particolarmente rapida. Cissé è diventato ufficialmente un giocatore del Milan nel gennaio 2026, quando la società rossonera lo ha prelevato dal Verona. Successivamente l’attaccante è stato lasciato in prestito al Catanzaro per sei mesi, prima di rientrare alla base e conquistare spazio nella prima squadra durante l’attuale stagione.

Milan, Cissé ha conquistato Amorim

Il salto definitivo è arrivato con l’approdo di Ruben Amorim sulla panchina del Milan. Il tecnico portoghese ha infatti puntato con decisione sulle qualità dell’attaccante italiano, permettendogli di entrare stabilmente nelle rotazioni offensive della squadra.

Cissé ha risposto nel migliore dei modi alla fiducia dell’allenatore. Utilizzato sia dal primo minuto sia a partita in corso, il giovane rossonero è riuscito a ritagliarsi un ruolo sempre più importante, trasformando le opportunità ricevute in prestazioni e soprattutto gol.

Milan, dieci gol per Cissé: numeri da protagonista

Il rendimento dell’attaccante racconta meglio di qualsiasi altra considerazione la sua crescita. Cissé ha già raggiunto quota 10 gol in tutte le competizioni, contribuendo in maniera significativa al percorso del Milan sia in campionato sia in Europa League.

Tra le prestazioni più importanti spicca quella contro il Salisburgo, quando il giovane attaccante è riuscito a realizzare una tripletta. Un exploit che ha ulteriormente acceso i riflettori sulle sue qualità e confermato la sua capacità di incidere anche in partite di livello europeo.

Milan, gli occhi della Premier non spaventano il club

La crescita di Cissé ha inevitabilmente attirato l’attenzione anche oltre i confini italiani. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, infatti, alcuni club di Premier League stanno monitorando il giocatore. Una situazione che potrebbe aumentare la pressione sul Milan, intenzionato però a muoversi con anticipo per tutelare il proprio investimento.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Il club rossonero sarebbe infatti ottimista sul rinnovo e considererebbe Cissé un vero e proprio perno del progetto futuro. Il lavoro per arrivare a un nuovo accordo è quindi già in corso, con la società intenzionata a valorizzare ulteriormente un giocatore che in pochi mesi è passato dal prestito in Serie B alla ribalta della prima squadra.

Milan, Cissé è il futuro

La storia di Alpha Cissé racconta una crescita particolarmente veloce: dall’arrivo al Milan nel gennaio 2026 al prestito al Catanzaro, fino alla definitiva consacrazione sotto la guida di Amorim. Ora il club vuole fare un ulteriore passo, assicurandosi la permanenza del giovane attaccante e proteggendolo dagli interessamenti della Premier League.

I 10 gol stagionali e la fiducia conquistata da Amorim hanno trasformato Cissé in una delle realtà più interessanti del nuovo Milan. Per questo il rinnovo è già diventato un tema concreto: i rossoneri vogliono continuare a costruire il futuro attorno a lui.