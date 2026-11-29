Il Milan sta facendo un ottimo cammino in campionato, ma questa Serie A non aspetta nessuno! Lazio, Inter e Roma proseguono su medie folli

Il Milan vola in Sardegna alla ricerca di una vittoria che porterebbe i rossoneri a quota 30 punti in classifica. Un traguardo notevole, che però oggi, alla 13ª giornata del campionato 2026/2027, varrebbe soltanto il quarto posto: alla luce dei successi di Lazio, Roma e Inter, la squadra di Amorim è chiamata a vincere per non perdere terreno in una corsa ai vertici mai così esigente.

L’avvio di stagione della Lazio è semplicemente fuori scala e destinato a restare negli annali del calcio italiano. Con 35 punti nelle prime tredici partite, i biancocelesti stanno riscrivendo la storia della Serie A: in oltre un secolo di tornei, solo due formazioni hanno fatto meglio dopo tredici turni, la Juventus di Massimiliano Allegri nel 2018/2019 (37 punti) e la Juventus di Fabio Capello nel 2005/2006 (36). Un cammino che allinea la capolista a big del recente passato come il Napoli 2022/2023, la Juventus 2019/2020 e il Napoli 2017/2018, tutte a 35 punti allo stesso punto del percorso.

Il confronto con l’ultimo decennio evidenzia quanto sia salita la soglia per comandare il campionato dopo tredici giornate:

Stagione Capolista dopo 13 giornate Punti 2026/2027 Lazio 35 2025/2026 Milan e Napoli 28 2024/2025 Napoli 29 2023/2024 Inter 32 2022/2023 Napoli 35 2021/2022 Napoli e Milan 32 2020/2021 Milan 31 2019/2020 Juventus 35 2018/2019 Juventus 37 2017/2018 Napoli 35 2016/2017 Juventus 33

Questo ritmo eccezionale alza in modo drastico il livello richiesto anche alle inseguitrici. Con i successi di Lazio, Roma e Inter a tenere altissima l’andatura nelle zone nobili, il Milan di Amorim non può permettersi passi falsi a Cagliari. Se i rossoneri dovessero espugnare il campo sardo salirebbero a 30 punti: un punteggio che negli ultimi due tornei — chiusi in testa a 28 punti nel 2025/2026 e a 29 nel 2024/2025 — avrebbe garantito il primato solitario. Oggi, invece, significa restare a cinque lunghezze dalla vetta e guardare dal quarto posto a una concorrenza spietata, segno di un Milan già su buoni ritmi ma costretto a vincere per restare agganciato a una Serie A dal passo impressionante.