Intervistato ai microfoni di sportmediaset.it, l’ex attaccante rossonero Andriy Shevchenko ha analizzato il momento del Milan, soffermandosi sulle ambizioni in campionato, sulle prospettive in Europa League dopo il successo esterno in Grecia e sul nuovo atteggiamento di Gerry Cardinale, oggi molto più vicino alla squadra rispetto al passato.

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Che ruolo può avere il Milan nella corsa Scudetto e quali possibilità ha in Europa League?

«Se c’è anche il Milan nella corsa Scudetto? Il Milan deve essere sempre in lotta per lo Scudetto, perché è una società con un nome così forte e con grandi tifosi che gli stanno dietro. Il Milan deve sempre puntare a vincere lo Scudetto. Vincere l’Europa League? Il Milan deve crederci. Quando tu cominci a fare risultati e ottieni una vittoria in rimonta come quella che il Milan ha fatto ad Atene è sempre un passo in più. Ci sono ancora partite difficili, però il Milan deve crederci».