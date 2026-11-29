L’ex attaccante ucraino traccia la rotta per i rossoneri tra ambizioni di vertice in campionato, slancio europeo dopo la rimonta di Atene e l’importanza della presenza costante della proprietà
Intervistato ai microfoni di sportmediaset.it, l’ex attaccante rossonero Andriy Shevchenko ha analizzato il momento del Milan, soffermandosi sulle ambizioni in campionato, sulle prospettive in Europa League dopo il successo esterno in Grecia e sul nuovo atteggiamento di Gerry Cardinale, oggi molto più vicino alla squadra rispetto al passato.
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Scudetto ed Europa League: il DNA vincente del Milan
Che ruolo può avere il Milan nella corsa Scudetto e quali possibilità ha in Europa League?
«Se c’è anche il Milan nella corsa Scudetto? Il Milan deve essere sempre in lotta per lo Scudetto, perché è una società con un nome così forte e con grandi tifosi che gli stanno dietro. Il Milan deve sempre puntare a vincere lo Scudetto. Vincere l’Europa League? Il Milan deve crederci. Quando tu cominci a fare risultati e ottieni una vittoria in rimonta come quella che il Milan ha fatto ad Atene è sempre un passo in più. Ci sono ancora partite difficili, però il Milan deve crederci».
La presenza di Gerry Cardinale e il paragone con Silvio Berlusconi
Quanto incide la maggiore vicinanza di Gerry Cardinale al gruppo rossonero?
«È molto importante, penso che sia una cosa positiva per la squadra e per i tifosi che il proprietario sia più coinvolto con la squadra. Io mi ricordo ai tempi di Berlusconi che lui era sempre presente, veniva alle partite, veniva a parlare con i giocatori. La sua presenza si sentiva tanto e i suoi consigli erano sempre utili».