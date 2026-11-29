Allegri regala il primo clean sheet stagionale al Sassuolo, l’ultima porta inviolata proprio contro il Milan dello stesso tecnico toscano

Finisce a reti bianche il confronto tra Sassuolo e Napoli: il tabellone recita 0-0 al termine di una sfida bloccata, intensa sul piano tattico ma povera di concretezza negli ultimi metri. Un pareggio che lascia sensazioni diverse alle due panchine e conferma le difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri nel trovare quel ritmo e quella continuità di risultati indispensabili per ambire a un salto di qualità.

Per i padroni di casa, la nota più lieta della giornata arriva dalla fase difensiva. I neroverdi centrano infatti il primo clean sheet della stagione, respingendo con ordine e sacrificio i tentativi offensivi degli azzurri. Una prova solida, costruita con attenzione e spirito di gruppo, che restituisce fiducia a un reparto chiamato a reggere l’urto contro un attacco di qualità.

Proprio la porta difesa da Muric diventa il filo conduttore di una statistica curiosa e carica di rimandi. Il portiere tornava a chiudere una gara senza subire gol dal 3 maggio scorso, data che riporta alla memoria un incrocio tutt’altro che banale: l’avversario di allora era infatti il Milan, allenato nella passata stagione proprio da Allegri. In quell’occasione furono gli emiliani a imporsi per 2-0, ribaltando i pronostici con una prestazione cinica ed efficace.

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A distanza di mesi, il copione cambia radicalmente sul piano del punteggio ma ripropone una sensazione familiare per il tecnico livornese: la fatica nel sbloccare partite chiuse e nel dare slancio al proprio percorso. Il Sassuolo si gode una serata di equilibrio ritrovato e il primo zero nella casella dei gol incassati in campionato; il Napoli, invece, porta a casa un punto che muove la classifica ma rimanda ancora l’appuntamento con la svolta.