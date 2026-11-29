Cisse è già a quota sei reti in Serie A. Nei top cinque campionati europei solo il fuoriclasse del Barcellona fa meglio per precocità, mentre nella storia rossonera il settimo gol vale un posto sul podio degli ultimi 55 anni

Alphadjo Cisse sta vivendo una stagione da protagonista assoluto con la maglia del Milan, certificata da numeri che lo proiettano in una dimensione d’élite. Con sei gol già all’attivo in questo campionato di Serie A, l’attaccante classe 2006 ha dimostrato un impatto realizzativo fuori dal comune per la sua età.

Allargando lo sguardo ai maggiori cinque tornei continentali in corso, il dato assume contorni ancora più prestigiosi: tra tutti i calciatori capaci di superare la soglia delle cinque marcature stagionali, soltanto un talento generazionale come Lamine Yamal, nato nel 2007, risulta più giovane del gioiello rossonero. Un paragone che fotografa alla perfezione la precocità e la freddezza sotto porta messe in mostra dal giovane milanista in questi mesi.

Ma per Cisse l’orizzonte offre subito un’ulteriore motivazione legata alla storia del club di via Aldo Rossi. All’età di 20 anni e 39 giorni, il rossonero ha nel mirino la settima rete in massima serie, un traguardo che negli ultimi 55 anni di storia del Milan è riuscito a pochissimi predestinati prima di lui. Soltanto due giocatori, infatti, hanno raggiunto almeno sette centri in Serie A a un’età inferiore: Stephan El Shaarawy nel 2012, quando ci riuscì a 19 anni e 359 giorni, e Alexandre Pato nel 2008, autore di un autentico exploit a soli 18 anni e 202 giorni.

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Numeri pesanti, che raccontano non solo il brillante presente di Cisse, ma anche la portata storica di un rendimento che lo avvicina ai grandi precoci dell’era moderna rossonera.