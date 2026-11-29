Milan Primavera che esce sconfitto dalla sfida casalinga contro il Lecce valevole per la 12esima giornata del campionato Primavera

Una sconfitta amara, maturata al termine di una gara equilibrata e combattuta in cui il Milan ha costruito molto ma ha pagato a caro prezzo una disattenzione decisiva nella ripresa. Nella 12ª giornata di campionato, al PUMA House of Football, la formazione Primavera rossonera cede 1-0 al Lecce.

Primo tempo: possesso milanista, traversa salentina

L’avvio di gara è caratterizzato da ritmi contenuti, con i padroni di casa impegnati a gestire il pallone per scardinare l’ordinato schieramento difensivo ospite. Il primo squillo arriva al 15’, quando Zaramella si mette in proprio con una progressione e calcia di sinistro, trovando la presa a terra di Penev.

Al 31’ il Milan sfiora il vantaggio con una doppia occasione su calcio d’angolo: prima Cullotta e poi lo stesso Zaramella provano la conclusione a botta sicura e a portiere battuto, ma la difesa del Lecce riesce a murare entrambi i tentativi. Nel finale di frazione i salentini alzano il baricentro: tra il 38’ e il 45’ Onyemachi va due volte alla conclusione senza impensierire Catalano, mentre in pieno recupero Fajardo spaventa il Milan colpendo la traversa con un potente tiro dal limite dell’area.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

Ripresa: l’assalto rossonero e il gol decisivo del Lecce

A inizio secondo tempo il Milan cambia assetto per aumentare il peso offensivo, inserendo Colombo al posto di Ibrahimović. La mossa dà subito vivacità e al 48’ Zaramella va vicinissimo al gol di testa, ma Fajardo salva sulla linea. Il numero 27 rossonero resta tra i più pericolosi e al 59’ costringe Penev a un intervento importante. Al 67’ è Colombo a mettersi in mostra, saltando due avversari prima di calciare da posizione defilata.

Nonostante l’ingresso in campo di Anastasio e Calvani per dare ulteriore spinta, l’episodio che sblocca la partita arriva al 77’: Di Pasquale calcia direttamente da calcio d’angolo e trova la rete decisiva, complice la deviazione di Angelicchio.

Nel finale i rossoneri provano a reagire con generosità e orgoglio, spingendo fino ai quattro minuti di recupero con le ultime conclusioni di Zaramella e Cullotta. Il punteggio, però, non cambia più: al triplice fischio è 0-1 per il Lecce.