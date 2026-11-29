Il giornalista de La Gazzetta dello Sport analizza la rinascita dell’esterno americano sotto la guida di Ruben Amorim dopo il digiuno realizzativo tra gennaio e maggio e le difficoltà fisiche della scorsa annata

Dopo una seconda metà della scorsa stagione segnata dalle difficoltà fisiche, Christian Pulisic si sta riprendendo un ruolo centrale nel Milan di Ruben Amorim. Smaltiti i problemi, l’esterno statunitense sta tornando a rappresentare un valore aggiunto per i rossoneri, un dato confermato dal fatto che, quando Captain America scende in campo dal primo minuto in questa stagione, il Milan non ha ancora conosciuto la sconfitta. Sul peso specifico del numero 11 è intervenuto Andrea Ramazzotti, firma de La Gazzetta dello Sport.

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L’analisi di Andrea Ramazzotti sull’impatto di Pulisic

Come valuti l’impatto di Christian Pulisic sul rendimento del Milan in questa stagione dopo le difficoltà del 2026?

«Il termometro del rendimento del Milan in questa stagione è Christian Pulisic. Con lui in campo dall’inizio, il Diavolo non ha ancora perso e l’ex Chelsea è tornato a essere decisivo come nelle sue prime due annate in rossonero. Il deludente rendimento di inizio 2026 è alle spalle e Capitan America ha dimenticato i 19 incontri senza segnare dal 2 gennaio al 24 maggio, un digiuno inusuale per lui che in carriera ha trovato il gol con discreta continuità. E che in questo 2026-27 è tornato a essere un elemento chiave per la squadra».

Il peso dell’americano nel Milan di Ruben Amorim

Le parole di Ramazzotti fotografano un cambio di passo netto rispetto alla lunga striscia senza reti compresa tra il 2 gennaio e il 24 maggio dello scorso anno: con Pulisic ritrovato sul piano fisico e mentale, la manovra offensiva di Amorim guadagna imprevedibilità, continuità e qualità negli ultimi metri.