Ruben Amorim ritrova i due centravanti, rinuncia a tre elementi in dubbio, aggrega sei giocatori di Milan Futuro e prepara la partenza da Malpensa alle 16.30 alla presenza di Gerry Cardinale

Il Milan ha svolto questa mattina la rifinitura a Milanello nella vigilia della sfida contro il Cagliari, in programma domani sera alle 20.45 per la 13ª giornata di Serie A Enilive. Dalla seduta guidata da Ruben Amorim arrivano due rientri importanti in attacco — Gonçalo Ramos e Francesco Camarda — mentre restano fuori tre calciatori che erano in dubbio.

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Recuperati Gonçalo Ramos e Camarda, out Modric, Pavlovic e Bartesaghi

Le notizie positive per Ruben Amorim riguardano il reparto offensivo: sia Gonçalo Ramos sia Francesco Camarda sono pienamente recuperati e hanno lavorato in gruppo oggi in vista della trasferta in Sardegna.

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Diverso il quadro per gli altri tre elementi in dubbio, tutti non disponibili per la gara di domani:

Luka Modric: resterà a Milano per non correre rischi di peggiorare la situazione in vista di un calendario fitto con Parma e soprattutto Sunderland , Napoli e Como , puntando al rientro domenica prossima.

resterà a per non correre rischi di peggiorare la situazione in vista di un calendario fitto con e soprattutto , e , puntando al rientro domenica prossima. Strahinja Pavlovic: assente anche lui dopo aver svolto lavoro a parte sia ieri sia oggi per ritrovare la migliore condizione fisica.

assente anche lui dopo aver svolto lavoro a parte sia ieri sia oggi per ritrovare la migliore condizione fisica. Davide Bartesaghi: non sarà della partita a causa del dolore ancora avvertito.

Aggregati di Milan Futuro, volo alle 16.30 e Gerry Cardinale allo stadio

Secondo quanto appreso da MilanNews24, all’allenamento odierno della Prima Squadra con Amorim hanno preso parte anche sei profili di Milan Futuro: Vladimirov, Pittarella, Pandolfi, Ossola, Perera e Borsani. La squadra partirà alle 16.30 da Malpensa verso la Sardegna, dove domani sugli spalti sarà presente anche Gerry Cardinale per seguire da vicino la sfida.