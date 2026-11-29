In vista del posticipo della 13ª giornata di Serie A all’Unipol Domus, Eurosport rilancia i dati Opta: il Cagliari ha raccolto poco dalla 7ª giornata, mentre il Milan punta ai 30 punti e allunga la striscia esterna del tecnico portoghese

A meno di due giorni dal posticipo della 13ª giornata di Serie A tra Cagliari e Milan, in programma lunedì sera all’Unipol Domus, Eurosport diffonde le statistiche Opta sullo stato di forma e sui numeri stagionali delle due formazioni. Il confronto mette in luce percorsi opposti nelle ultime settimane: da un lato un Cagliari in frenata dopo un avvio solido, dall’altro un Milan lanciatissimo sotto la guida di Ruben Amorim.

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Il calo del Cagliari dalla 7ª giornata e la corsa ai 30 punti del Milan

Dopo aver perso una sola delle prime sei partite di questo campionato (4 vittorie, 1 pareggio), il Cagliari ha incassato cinque sconfitte nelle sei gare più recenti (1 vittoria): a partire dalla 7ª giornata, soltanto Udinese (2 punti) e Sassuolo (0) hanno fatto peggio dei rossoblù nella graduatoria del periodo.

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Sul fronte opposto, il Milan ha messo insieme 27 punti nelle prime 12 giornate di Serie A (8 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta): vincendo in Sardegna, i rossoneri raggiungerebbero quota 30 punti dopo 13 turni soltanto per la terza volta nelle ultime venti edizioni del campionato, dopo il 2020/21 (31) e il 2021/22 (32), stagioni concluse rispettivamente al secondo e al primo posto.

I numeri di Ruben Amorim e l’ampiezza in fase di possesso

La striscia esterna del Milan in campionato sotto la gestione di Ruben Amorim conta finora 6 gare senza sconfitte (3 vittorie, 3 pareggi): con un risultato utile all’Unipol Domus, il tecnico portoghese diventerebbe soltanto il terzo allenatore nella storia rossonera a restare imbattuto in ciascuna delle prime sette trasferte di Serie A sulla panchina del Milan, dopo Nils Liedholm (6 vittorie, 1 pareggio) e Arrigo Sacchi (4 vittorie, 3 pareggi).

Sul piano della media punti nelle prime 12 panchine di campionato, Amorim viaggia a 2.25 a gara (8V, 3N, 1P): considerando costantemente i tre punti a vittoria nella storia della Serie A, tra i tecnici con almeno 10 presenze nel torneo soltanto Luigi Bertolini ha fatto meglio con 2.36 (11 partite: 8 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta).

Infine, sul piano tattico e spaziale in possesso palla, il Milan occupa in media 25.7 metri in ampiezza dal centro del campo — secondo dato del campionato alle spalle della sola Roma (26.0 m) — mentre il Cagliari chiude questa speciale classifica a 23.8 metri.