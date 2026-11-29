In vista del posticipo di lunedì sera alla Unipol Domus, Eurosport rilancia i dati Opta: 48 vittorie del Milan su 86 gare di campionato, caccia al doppio successo consecutivo per il Cagliari e striscia casalinga favorevole ai rossoneri

In vista della sfida di domani sera tra Cagliari e Milan, valida per la 13ª giornata di Serie A alla Unipol Domus, Eurosport riporta una serie di statistiche Opta che fotografano l’andamento storico degli incroci tra rossoblù e rossoneri nel massimo campionato.

LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Milan

Il primato del Milan in Serie A e il possibile bis del Cagliari

Il bilancio complessivo in Serie A sorride nettamente al Milan: nessuna squadra ha collezionato più successi contro il Cagliari nella storia del torneo. Su 86 precedenti in campionato, i rossoneri hanno ottenuto 48 vittorie (eguagliando il primato dell’Inter), 29 pareggi e appena 9 sconfitte.

Guarda Cagliari-Milan su DAZN: tutti i piani scontati del 50% per il Black Friday

Sul fronte rossoblù, dopo il successo esterno per 2-1 nell’ultima giornata dello scorso campionato, il Cagliari avrebbe l’opportunità di centrare due vittorie consecutive contro il Milan in Serie A soltanto per la seconda volta nella propria storia, dopo esserci già riuscito tra giugno 1997 e ottobre 1998.

Il rendimento recente del Cagliari in casa contro i rossoneri

Particolarmente significativo anche il dato legato alle sfide disputate in Sardegna: dopo una serie di sei gare casalinghe contro il Milan in cui aveva sempre trovato la via del gol (1 vittoria, 3 pareggi, 2 sconfitte), il Cagliari ha perso cinque delle ultime sei partite interne contro i rossoneri (1 pareggio), restando a secco di reti in quattro di questi incontri (4-12 il computo complessivo dei gol nel parziale), compresa la sfida d’andata della scorsa stagione decisa da Rafael Leão al 50′ per l’1-0 finale.