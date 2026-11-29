Milan Futuro che si ferma per la prima volta tra le mura amiche e si interrompe anche la serie di quattro vittorie consecutive in campionato

Prima sconfitta casalinga stagionale e stop alla serie di quattro vittorie consecutive in campionato: nella 14ª giornata del Girone B di Serie D, il Milan Futuro cede 1-2 al Chinetti contro la Real Calepina.

L’avvio è subito in salita per i rossoneri. Al 2′ Orlandi sblocca il match per gli ospiti grazie alla deviazione decisiva di Zukić. Al 7′ Belotti va vicino al raddoppio con un diagonale mancino fuori di poco, ma trova comunque il gol del 2-0 al 15′. La squadra di Mister Navarro reagisce presto e accorcia le distanze al 23′: Balentien calcia col sinistro, trova una deviazione e firma l’1-2, confermandosi in gol dopo la marcatura di giovedì a Stoke-on-Trent in Premier League International Cup contro lo Stoke City.

Nella ripresa il Milan Futuro spinge per riaprire i conti: al 2′ Pagliei mette fuori di testa, al 4′ Bonomi non inquadra lo specchio sempre di testa su assist di Vos. Al 17’st Navarro inserisce Cissé e Guernier per Plazzotta e Bonomi, al 22’st arriva il giallo per Borsa, poi sostituito al 30’st da Menon prima dell’ingresso di Idrissi per Colombo al 34’st. Nel finale la partita si infiamma: al 38’st Vigani viene espulso per trattenere Vos lanciato a rete, ma al 40’st anche Menon lascia il campo con il rosso per una spallata. Nel finale Guernier accusano un problema fisico e il match si chiude sul 2-1 per gli ospiti.

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Pesano le assenze di elementi importanti come Ossola, Pandolfi, Perera, Pittarella e Borsani, oltre alle energie spese nella trasferta inglese di giovedì. Resta però la nota lieta della prima da titolare per il classe 2010 Gabriele Borsa, nel solco di un percorso che privilegia la crescita dei giovani. I rossoneri restano a 26 punti con una gara da recuperare e ora guardano alla trasferta col Nibbiano prima del recupero infrasettimanale contro la Leon.