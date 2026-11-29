Jashari resta al centro del progetto del Milan: il PSV ha chiesto informazioni, ma secondo Moretto non si muoverà da Milano

Il Milan non sembra intenzionato a prendere in considerazione la cessione di Jashari. Il centrocampista svizzero continua a essere considerato un investimento importante per il futuro e, nonostante l’interesse proveniente dall’estero, la posizione del club rossonero appare particolarmente chiara. A fare il punto è stato Matteo Moretto, nel consueto video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Secondo l’esperto di mercato, il PSV avrebbe contattato l’entourage del giocatore per comprendere se esistessero le condizioni per impostare una possibile trattativa. Al momento, però, non ci sarebbero margini concreti per sviluppare l’operazione, soprattutto per la volontà del Milan di continuare a puntare sul centrocampista.

Milan, Jashari resta: il club vuole dargli fiducia

Il primo elemento evidenziato da Moretto riguarda proprio la posizione della società. Il Milan ha effettuato un investimento su Jashari e considera il giocatore parte integrante del progetto futuro. Per questo motivo, al momento, non sarebbe prevista una sua uscita.

La società rossonera vuole infatti accompagnare la crescita del centrocampista e permettergli di acquisire sempre maggiore spazio e importanza all’interno della squadra. L’interesse del PSV non avrebbe quindi modificato la strategia del club.

Milan, anche Jashari vuole restare

A rendere ancora più difficile un’eventuale operazione c’è poi la volontà dello stesso Jashari. Secondo quanto riferito da Moretto, il giocatore sarebbe intenzionato a rimanere al Milan per dimostrare tutte le proprie qualità.

Il centrocampista starebbe inoltre iniziando a crescere anche dal punto di vista realizzativo, mostrando segnali incoraggianti dopo il periodo di ambientamento. Un’evoluzione che rafforza ulteriormente la convinzione del club di voler continuare a puntare su di lui.

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Calciomercato Milan, solo un’offerta fuori mercato può cambiare tutto

Il quadro potrebbe cambiare soltanto davanti a una proposta particolarmente importante. Moretto ha infatti spiegato che, allo stato attuale, non prevede una partenza di Jashari, salvo la presentazione di un’offerta definibile come fuori mercato.

Il PSV si è quindi informato, ma il Milan non sembra disposto ad aprire una trattativa. La priorità della società resta quella di valorizzare il proprio investimento e continuare il percorso di crescita del centrocampista in rossonero.