Hardung con Krösche? Moretto sicuro, la decisione è nelle mani di Cardinale! Le ultime indiscrezioni sul dirigente tedesco

La nuova struttura societaria del Milan continua a essere definita e resta da chiarire anche il futuro di Timmo Hardung, dirigente accostato ai rossoneri come possibile figura da affiancare a Markus Krösche. La situazione è stata analizzata da Matteo Moretto nel consueto video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Il nome di Hardung continua a essere associato a quello di Krösche, ma il suo eventuale arrivo a Milano non sarebbe ancora certo. Secondo Moretto, qualora il dirigente non dovesse seguire Krösche nella nuova esperienza al Milan, la ragione sarebbe da ricercare esclusivamente nelle scelte organizzative della società.

Milan, Hardung non è escluso

La possibilità di vedere Hardung nel nuovo organigramma rossonero rimane quindi aperta. Moretto ha spiegato che la situazione potrebbe ancora evolversi e che non è possibile escludere a priori un suo ingresso nel club.

La decisione dipenderà soprattutto dalla struttura che Gerry Cardinale intende costruire e dalla distribuzione dei ruoli all’interno dell’area dirigenziale. Il mancato arrivo del tedesco, dunque, non sarebbe legato a problemi personali o professionali con Krösche.

Milan, nessun problema tra Hardung e Krösche

Questo aspetto è particolarmente importante perché nelle scorse settimane erano circolate ipotesi relative a un possibile deterioramento del rapporto tra i due dirigenti. Una ricostruzione che Moretto ha già smentito, spiegando che tra Krösche e Hardung continuerebbe a esserci piena sintonia.

La loro collaborazione all’Eintracht sarebbe quindi rimasta positiva e il rapporto tra i due non rappresenterebbe un ostacolo a un eventuale trasferimento di Hardung a Milano. Il nodo sarebbe esclusivamente legato alla struttura che il Milan vuole adottare.

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Milan, gennaio e febbraio possono essere decisivi

Secondo quanto riferito da Moretto, bisognerà attendere i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro. Tra gennaio e febbraio potrebbero infatti arrivare nuovi sviluppi sulla posizione di Hardung e sulla composizione definitiva dell’organigramma rossonero.

Per il momento, quindi, il suo arrivo al Milan non può essere considerato certo. Il club dovrà prima definire ruoli e competenze della nuova struttura e soltanto successivamente sarà possibile capire se ci sarà spazio anche per Hardung.

Il suo nome resta comunque da monitorare, soprattutto alla luce del rapporto con Krösche e dei contatti già esistenti. La decisione finale, come spiegato da Matteo Moretto, sarà però legata alle scelte dirigenziali di Gerry Cardinale.