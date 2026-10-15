MN24 - Milan, tesoro da 134 milioni: Tare firma un mercato record

Il bilancio rossonero 2025-2026 premia il lavoro di Igli Tare: dalle partenze di Thiaw e Theo Hernández alle operazioni per piazzare gli esuberi, il mercato estivo ha garantito al club un’importante iniezione di risorse economiche



Il Milan incassa 134 milioni di euro dalle cessioni e valorizza il lavoro svolto da Igli Tare nella sessione estiva del mercato 2025. Come riportato da Milannews24, il bilancio della stagione 2025-2026 mette in evidenza un risultato particolarmente significativo sul fronte delle entrate generate dalle partenze dei calciatori.

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L’ex direttore sportivo rossonero è riuscito a concludere diverse operazioni economicamente rilevanti, trovando allo stesso tempo una sistemazione per giocatori non più centrali nel progetto tecnico. Una strategia che ha consentito alla società di alleggerire la rosa e di ottenere risorse preziose da destinare alle successive operazioni di mercato.

Thiaw, Theo Hernández e Jiménez: le cessioni più ricche

L’operazione più remunerativa è stata la vendita di Malick Thiaw al Newcastle, che ha portato nelle casse rossonere 34,1 milioni di euro. Al secondo posto figura l’addio di Theo Hernández, trasferitosi all’Al-Hilal per 25 milioni di euro.

Importante anche la cessione di Álex Jiménez, dalla quale il Milan ha ricavato 18,5 milioni. La stessa cifra, invece, non è stata raggiunta per Noah Okafor, passato al Leeds per 18 milioni di euro.

Tra le altre operazioni spicca quella relativa ad Álvaro Morata, rivenduto per 11 milioni, mentre Emerson Royal ha lasciato il club per nove milioni di euro.

Da Adli ai riscatti: entrate anche dagli esuberi

Il quadro si completa con i 5,2 milioni incassati per Adli e con i riscatti di Lorenzo Colombo, che hanno garantito 7,6 milioni, e Tommaso Pobega, per altri 4,9 milioni.

La somma delle operazioni elencate raggiunge circa 133,3 milioni di euro, un totale vicino ai 134 milioni indicati nel bilancio complessivo.

Per il Milan, queste entrate rappresentano una base economica importante per programmare il futuro e intervenire sul mercato con maggiore flessibilità. Il lavoro sulle cessioni diventa così una componente fondamentale della strategia rossonera, tra sostenibilità finanziaria e rinnovamento della rosa.