Rinnovo Tomori, sviluppi importanti sulla trattativa blindata. Le ultime

Rinnovo Tomori, i contatti tra la dirigenza rossonera e l’entourage del difensore proseguono senza sosta per blindare il pilastro della retroguardia

Il futuro della difesa del Milan passa inevitabilmente dalla conferma dei suoi pezzi pregiati. In queste ore, i vertici di via Aldo Rossi hanno intensificato i dialoghi per il rinnovo contrattuale di Fikayo Tomori, centrale inglese classe 1997 celebre per la sua straordinaria velocità nel recupero e l’aggressività agonistica. Il calciatore, diventato negli anni un leader silenzioso dello spogliatoio, è considerato inamovibile dal progetto tecnico.

Una trattativa in evoluzione

Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la situazione è in pieno fermento, sebbene la fumata bianca non sia ancora imminente. Il “Diavolo” sta lavorando duramente per limare le distanze e blindare il calciatore, evitando pericolosi inserimenti da parte dei club della Premier League. Nonostante la volontà di entrambe le parti sia quella di proseguire insieme, il percorso prevede ancora dei passaggi obbligati.

Gli step verso la firma

L’operazione non è ancora entrata nella sua fase conclusiva. Saranno dunque necessari nuovi summit tra la dirigenza e gli agenti del difensore per definire i bonus e la durata esatta del nuovo accordo.

Pilastro per il futuro

Massimiliano Allegri, tecnico livornese che fa della solidità difensiva il suo mantra principale, ha ribadito più volte l’importanza dell’ex Chelsea. Blindare l’inglese significherebbe dare un segnale di continuità e forza a tutto l’ambiente, consolidando le fondamenta della squadra per le prossime stagioni.

QUOTE MILAN GENOA – I rossoneri ospitano in casa il Genoa di De Rossi: obbligo tre punti per rimanere nel gruppo di testa della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.02 su Goldbet e su Lottomatica.