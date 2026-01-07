Mercato Milan, Tomori corteggiato dalla Premier League: la sua volontà è chiara! La rivelazione di Schira

Mercato Milan, Nicolò Schira svela l’interesse da parte di due club della Premier League per Fikayo Tomori: le sue parole

Il Milan è vicinissimo a blindare uno dei suoi pilastri difensivi. Secondo quanto annunciato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul suo profilo X, il rinnovo di Fikayo Tomori sarebbe ormai arrivato alla stretta finale. Il difensore inglese, diventato un leader inamovibile della retroguardia di Max Allegri, ha dimostrato ancora una volta il suo profondo legame con i colori rossoneri. Le parti avrebbero già raggiunto un accordo di massima per prolungare il rapporto oltre l’attuale scadenza, consolidando la centralità del giocatore nel progetto tecnico del club.

L’accelerata per il rinnovo non è casuale, dato che le prestazioni di Tomori avevano attirato l’attenzione di diversi club internazionali. Il centrale è finito nel mirino di alcune big del calcio inglese, che avrebbero effettuato dei sondaggi per riportarlo in patria. Tuttavia, la volontà del calciatore è stata determinante: Tomori non ha mai preso in considerazione l’idea di lasciare Milano, dando priorità assoluta alla trattativa con la dirigenza di via Aldo Rossi.

Mercato Milan, il rifiuto alla Premier League e il contratto a lungo termine

Schira ha riportato i dettagli del retroscena di mercato che ha visto protagonista il classe ’97: «Il centrale è stato avvicinato da due club di Premier League, ma ha voluto restare al Milan ed è pronto a firmare il rinnovo per un contratto a lungo termine». Questa scelta conferma il forte senso di appartenenza dell’ex Chelsea, che si appresta a firmare un accordo che lo legherà al Diavolo per molte altre stagioni, allontanando definitivamente ogni voce di trasferimento.

Per il Milan si tratta di un’operazione fondamentale, che garantisce stabilità e continuità a un reparto che, sotto la guida di Allegri, è diventato il punto di forza della squadra. Con la firma ormai a un passo, Tomori si prepara a diventare una bandiera del club, pronto a guidare la difesa rossonera nelle prossime sfide tra campionato e Champions League.

