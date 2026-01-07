Mercato Milan, con il rinnovo di Leao si alzerà il monte ingaggi? Ecco la risposta di Moretto: «Da quello che mi risulta…»

Mercato Milan, Moretto fa chiarezza sul possibile aumento del monte ingaggi del Milan nel caso Leao rinnovasse con i rossoneri

Il futuro di Rafael Leao resta l’argomento centrale in casa Milan, ma le modalità del suo possibile rinnovo sembrano seguire una linea di estrema prudenza finanziaria. Contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza, la società non avrebbe intenzione di sforare i propri parametri economici per garantire il prolungamento del numero 10. A fare chiarezza sulla vicenda è stato l’esperto di mercato Matteo Moretto, che attraverso il proprio profilo X ha smentito l’ipotesi di un innalzamento del tetto ingaggi da parte della dirigenza di via Aldo Rossi.

L’orientamento del club rossonero rimane quello della sostenibilità, cercando di trovare un punto d’incontro con l’entourage del calciatore senza alterare gli equilibri dello spogliatoio. La strategia per trattenere Leao a Milano, dunque, non passerà da un aumento indiscriminato della parte fissa, ma da una complessa architettura contrattuale che sfrutti altre leve economiche.

Mercato Milan, la strategia: bonus e premi per convincere Leao

Secondo quanto riferito da Moretto, la società starebbe lavorando su una redistribuzione delle cifre per rendere l’offerta allettante senza intaccare i parametri base del club. L’esperto ha infatti spiegato la situazione attuale: «Da quello che mi risulta non si alzerà. Magari cambieranno la struttura tra base fissa e bonus, magari ‘faciliteranno’ alcuni bonus, magari qualche premio…». Questa flessibilità permetterebbe al Milan di venire incontro alle richieste del portoghese mantenendo intatta la propria politica salariale.

Moretto ha poi fatto autocritica riguardo a precedenti indiscrezioni, confermando la linea ferma della proprietà: «Tempo fa scrissi che avrebbero alzato il tetto ingaggi ma l’imprecisione è stata quella perché ad oggi me la smentiscono». Resta dunque da capire se questa formula, basata su obiettivi più facilmente raggiungibili, basterà a convincere Rafael Leao a firmare il nuovo accordo, blindando così la sua permanenza a San Siro sotto la guida di Max Allegri.