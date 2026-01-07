Mercato Milan, Moretto stronca le voci su Vlahovic: «Piace ai rossoneri, ma c’è una cosa che complica tutto. Ecco quale»

Mercato Milan, Moretto parla così sulle clamorose indiscrezioni legate all’ingaggio di Dusan Vlahovic

Il calciomercato si infiamma con un’indiscrezione clamorosa lanciata da TeleLombardia. Secondo il giornalista Cristiano Ruiu, esisterebbe già un pre-contratto firmato tra il Milan e Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, in scadenza con la Juventus, sembrerebbe ormai lontano dal rinnovo con i bianconeri, rendendo concreto lo scenario di un addio a fine stagione. Le cifre circolate parlano di un accordo sulla base di 8 milioni di euro annui, una somma che garantirebbe al Milan un centravanti di caratura internazionale senza pagare il costo del cartellino.

Tuttavia, la notizia ha subito trovato dei forti correttivi da parte di esperti di mercato come Fabrizio Romano e Matteo Moretto. Durante un recente approfondimento, è emerso come l’operazione si scontri con la rigorosa politica salariale adottata da RedBird. Il club rossonero, infatti, ha dimostrato negli anni una gestione ferrea del monte ingaggi, evitando strappi alla regola che possano compromettere l’equilibrio finanziario della società.

Mercato Milan, i parametri economici e il tetto ingaggi

Riguardo alla fattibilità economica, Moretto è stato molto chiaro: «Che il Milan lo voglia e lo corteggi da tempo, questa non è una novità. Quello che ci risulta è che il Milan non sfora certi parametri di ingaggio. Arrivare a offrire una base fissa che superi i 5 milioni netti a stagione, insomma, è complicato». I termini di paragone sono i leader attuali della rosa: Theo Hernandez percepisce circa 5,1 milioni, mentre Rafael Leao raggiunge i 7 milioni solo attraverso i bonus.

Secondo l’esperto, superare la soglia dei 7 milioni totali non è una mossa contemplata dalla dirigenza: «Milan molto attento a certi parametri economici, superare i 7 totali con bonus non è una cosa contemplata». Sebbene la stima per Vlahovic sia reale e di lunga data, la distanza tra le pretese del giocatore e i paletti societari resta l’ostacolo principale. Il fascino di un colpo a parametro zero è innegabile, ma la realtà dei numeri suggerisce cautela: il Milan non sembra intenzionato a derogare alla propria sostenibilità, nemmeno per un profilo del calibro dell’ex Fiorentina.

