Vlahovic Milan, è fatta: l’annuncio in diretta scuote il calciomercato italiano! L’attaccante serbo pronto a firmare con i rossoneri a parametro zero

Vlahovic Milan, è fatta: l’annuncio di Cristiano Ruiu in diretta su TeleLombardia scuote il calciomercato italiano! Arriverebbe a luglio

Un colpo clamoroso sul mercato, riportato da Cristiano Ruiu durante la trasmissione di TeleLombardia: Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha firmato con il Milan. L’operazione, che sembrava un sogno impossibile fino a poche settimane fa, è ora ufficiale: Vlahovic si trasferirà al Milan a partire da luglio 2026.

Il contratto è stato definito nei dettagli: 4 anni con una cifra da 8 milioni di euro a stagione, più bonus legati ai risultati individuali e di squadra. Un ingaggio da top player che conferma l’ambizione del club rossonero di rafforzare il proprio reparto offensivo con uno degli attaccanti più talentuosi della Serie A.

Vlahovic, in scadenza con la Juventus a giugno 2026, si prepara dunque a lasciare la Vecchia Signora, in un passaggio di mercato che segnerà sicuramente la stagione successiva per entrambi i club. Un trasferimento che avrà senza dubbio ripercussioni sul mercato delle due squadre, con il Milan che si rinforza ulteriormente in vista della prossima stagione.

L’annuncio, dato durante il programma, ha scossoi tifosi e gli addetti ai lavori increduli di fronte alla certezza che uno dei giocatori più ambiti della Serie A sia ora destinato a vestire la maglia rossonera.