Vlahovic, clamoroso intrigo! Allegri chiama il serbo ma il top club spaventa il Diavolo. Lo scenario per giugno

Vlahovic, c’è un clamoroso intrigo in vista di giugno: Allegri in pressing sul serbo ma il Barcellona fa sul serio. La situazione

Il destino di Dusan Vlahovic sembra ormai tracciato lontano da Torino, con il contratto in scadenza a giugno 2026 che lo rende l’occasione di mercato più ghiotta dell’anno. Mentre il serbo lavora per recuperare dall’operazione all’adduttore che lo terrà ai box fino a primavera, le grandi d’Europa hanno già iniziato a muovere le prime pedine.

Vlahovic, la suggestione rossonera: il fattore Allegri

In via Aldo Rossi il nome di Vlahovic non è mai passato di moda, e i motivi per un tentativo concreto sono molteplici:

Il legame con Max: Sulla panchina del Milan siede Massimiliano Allegri , l’uomo che ha guidato Dusan nel suo periodo bianconero. La stima reciproca e la profonda conoscenza tattica potrebbero essere la chiave per convincere il serbo a restare in Italia.

L’ostacolo blaugrana: il Barcellona accelera

Nonostante il fascino rossonero, la concorrenza internazionale è spietata. Il Barcellona è attualmente in pole position per diversi motivi: