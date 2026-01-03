Calciomercato
Vlahovic, clamoroso intrigo! Allegri chiama il serbo ma il top club spaventa il Diavolo. Lo scenario per giugno
Il destino di Dusan Vlahovic sembra ormai tracciato lontano da Torino, con il contratto in scadenza a giugno 2026 che lo rende l’occasione di mercato più ghiotta dell’anno. Mentre il serbo lavora per recuperare dall’operazione all’adduttore che lo terrà ai box fino a primavera, le grandi d’Europa hanno già iniziato a muovere le prime pedine.
Vlahovic, la suggestione rossonera: il fattore Allegri
In via Aldo Rossi il nome di Vlahovic non è mai passato di moda, e i motivi per un tentativo concreto sono molteplici:
- Il legame con Max: Sulla panchina del Milan siede Massimiliano Allegri, l’uomo che ha guidato Dusan nel suo periodo bianconero. La stima reciproca e la profonda conoscenza tattica potrebbero essere la chiave per convincere il serbo a restare in Italia.
- L’incastro tattico: In un Milan che sta sperimentando nuove soluzioni offensive, l’innesto di un numero 9 di peso come Vlahovic completerebbe un reparto che vede già l’estro di Leão e la potenza di Füllkrug.
- Contatti in corso: Sebbene dal 2 febbraio il giocatore sia libero di firmare con chiunque, il Milan resta alla finestra, pronto a far valere la carta della continuità in Serie A.
L’ostacolo blaugrana: il Barcellona accelera
Nonostante il fascino rossonero, la concorrenza internazionale è spietata. Il Barcellona è attualmente in pole position per diversi motivi:
- Erede di Lewandowski: I catalani cercano il sostituto del polacco, ormai prossimo ai 38 anni, e vedono in Dusan il profilo ideale per fisicità e senso del gol.
- Offerta economica: Il Barça sembra intenzionato a pareggiare l’ingaggio da 12 milioni di euro percepito a Torino, una cifra che renderebbe la sfida economica molto complessa per le casse del Milan.