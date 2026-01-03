 Vlahovic, clamoroso intrigo! Allegri chiama il serbo ma...
Vlahovic, clamoroso intrigo! Allegri chiama il serbo ma il top club spaventa il Diavolo. Lo scenario per giugno

3 ore ago

Vlahovic, c’è un clamoroso intrigo in vista di giugno: Allegri in pressing sul serbo ma il Barcellona fa sul serio. La situazione

Il destino di Dusan Vlahovic sembra ormai tracciato lontano da Torino, con il contratto in scadenza a giugno 2026 che lo rende l’occasione di mercato più ghiotta dell’anno. Mentre il serbo lavora per recuperare dall’operazione all’adduttore che lo terrà ai box fino a primavera, le grandi d’Europa hanno già iniziato a muovere le prime pedine.

Vlahovic, la suggestione rossonera: il fattore Allegri

In via Aldo Rossi il nome di Vlahovic non è mai passato di moda, e i motivi per un tentativo concreto sono molteplici:

  • Il legame con Max: Sulla panchina del Milan siede Massimiliano Allegri, l’uomo che ha guidato Dusan nel suo periodo bianconero. La stima reciproca e la profonda conoscenza tattica potrebbero essere la chiave per convincere il serbo a restare in Italia.
  • L’incastro tattico: In un Milan che sta sperimentando nuove soluzioni offensive, l’innesto di un numero 9 di peso come Vlahovic completerebbe un reparto che vede già l’estro di Leão e la potenza di Füllkrug.
  • Contatti in corso: Sebbene dal 2 febbraio il giocatore sia libero di firmare con chiunque, il Milan resta alla finestra, pronto a far valere la carta della continuità in Serie A.

L’ostacolo blaugrana: il Barcellona accelera

Nonostante il fascino rossonero, la concorrenza internazionale è spietata. Il Barcellona è attualmente in pole position per diversi motivi:

  • Erede di Lewandowski: I catalani cercano il sostituto del polacco, ormai prossimo ai 38 anni, e vedono in Dusan il profilo ideale per fisicità e senso del gol.
  • Offerta economica: Il Barça sembra intenzionato a pareggiare l’ingaggio da 12 milioni di euro percepito a Torino, una cifra che renderebbe la sfida economica molto complessa per le casse del Milan.
