Calciomercato Milan, intrigo Vlahovic: Allegri lo vuole in rossonero ma un top club fa sul serio

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri vuole Dusan Vlahovic a zero per la prossima stagione ma occhio al Barcellona

Il futuro di Dušan Vlahović si sta trasformando nel primo grande tormentone del 2026. L’attaccante serbo, in scadenza di contratto con la Juventus a giugno, è da tempo il grande sogno di Massimiliano Allegri, che lo ha individuato come il tassello mancante per completare l’attacco rossonero dopo l’innesto di Füllkrug. Tuttavia, secondo quanto titolato questa mattina da Tuttosport, il Milan deve guardarsi da una concorrenza pesantissima: “Il Barcellona fa sul serio”.

Calciomercato Milan, la minaccia Blaugrana: Deco ha già mosso i primi passi

Il club catalano sta cercando l’erede di Robert Lewandowski (anche lui in scadenza 2026 e ormai trentasettenne) e vede in Vlahović l’opportunità perfetta per rapporto qualità/prezzo:

Contatti avviati: Il DS del Barcellona, Deco , avrebbe già avuto colloqui con l’agente del serbo, Darko Ristić , per sondare la disponibilità a un trasferimento a parametro zero in estate o a cifre simboliche già a gennaio.

L'ostacolo fisico: Attualmente Vlahović è ai box per una lesione all'adduttore che lo terrà fuori fino a marzo, un fattore che potrebbe spingere i club ad aspettare giugno per l'affondo definitivo.

La strategia di Allegri e il fattore Milan

Allegri non ha mai smesso di corteggiare il suo “pupillo”. Sotto la sua guida alla Juventus, Dušan ha vissuto i momenti migliori e il tecnico livornese è convinto di poterlo rigenerare a Milanello: