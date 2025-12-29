Mercato Milan, Dusan Vlahovic tra Barcellona e l’ombra del Milan di Igli Tare. Segui ultimissime

Il panorama del calciomercato internazionale si infiamma con una notizia che potrebbe cambiare gli equilibri delle big europee. Il futuro di Dusan Vlahovic, il potente centravanti serbo della Juventus noto per il suo mancino micidiale e la grande protezione della palla, sembra essere sempre più lontano da Torino. L’attaccante, attualmente fermo ai box per infortunio, è destinato a svincolarsi a parametro zero al termine della stagione, diventando l’occasione d’oro per i club più prestigiosi del continente.

Il Barcellona accelera per Vlahovic: i dettagli di Marca

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano spagnolo Marca, il Barcellona si sarebbe mosso concretamente per assicurarsi le prestazioni del numero 9 bianconero. Il portale rivela che i blaugrana hanno già effettuato un sondaggio esplorativo per testare la fattibilità dell’operazione. Nonostante Vlahovic non rientrerà in campo prima della metà di febbraio, il club catalano non esclude un’offensiva immediata già nella finestra di gennaio per anticipare la folta concorrenza.

L’ombra dei Rossoneri: la strategia di Igli Tare e Massimiliano Allegri

Mentre il Barcellona si muove, l’attenzione si sposta inevitabilmente su Milano. In casa rossonera, il nuovo corso è guidato da una coppia di altissimo profilo: Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan esperto nel piazzare colpi a sorpresa e nel gestire parametri zero di lusso, e Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Diavolo che conosce perfettamente le caratteristiche di Vlahovic avendolo già allenato in passato.

Il club meneghino resta alla finestra. Tare, con la sua consueta discrezione, monitora ogni evoluzione legata al centravanti serbo. L’innesto di una punta di tale spessore potrebbe elevare ulteriormente il tasso tecnico dell’attacco a disposizione di Allegri, il tecnico livornese maestro della fase difensiva che ora punta a una squadra cinica e letale in avanti. Per il Milan, soffiare un obiettivo così pregiato al Barcellona rappresenterebbe un segnale di forza incredibile sul mercato globale.

Uno scenario in evoluzione per il 2026

La situazione contrattuale di Vlahovic mette la Juventus in una posizione di debolezza, obbligandola a valutare offerte immediate per non perdere il giocatore a zero. Il Diavolo, sotto la guida strategica di Igli Tare, potrebbe tentare l’inserimento last minute, sfruttando l’ottimo rapporto tra Allegri e il calciatore. I tifosi rossoneri sognano un colpo che garantirebbe ai meneghini un reparto offensivo di livello mondiale per i prossimi anni.