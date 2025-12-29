Mercato Milan, il Barcellona piomba su un obiettivo rossonero! Ma si apre un possibile incrocio: ecco tutti i dettagli

Mercato Milan, il Barcellona punta forte su un obiettivo rossonero: ma si apre un possibile incrocio

Il futuro di Dusan Vlahovic sembra essere sempre più lontano dalla Juventus. L’attaccante serbo, attualmente fermo ai box per infortunio e destinato a svincolarsi a parametro zero al termine della stagione, è diventato l’obiettivo numero uno di diversi top club europei. Secondo quanto riportato da Marca, il Barcellona si sarebbe mosso concretamente, avviando i primi contatti per assicurarsi le prestazioni del centravanti bianconero.

Il portale spagnolo rivela che i blaugrana hanno già effettuato un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione. Nonostante Vlahovic non rientrerà in campo prima della metà di febbraio, il Barça non esclude un’offensiva immediata già nella finestra di gennaio, cercando di anticipare la folta concorrenza internazionale.

Incrocio di bomber: Lewandowski verso il Milan?

La mossa del Barcellona è strettamente legata al destino di Robert Lewandowski. Il fuoriclasse polacco, anche lui in scadenza di contratto a giugno, è ormai prossimo all’addio alla Catalogna. In questo scenario si inserisce con forza il Milan: nelle ultime settimane, il nome di Lewandowski è stato accostato con insistenza ai rossoneri, che sognano un colpo d’esperienza e caratura mondiale per l’attacco di Massimiliano Allegri.

Se Vlahovic dovesse approdare al Camp Nou, si innescherebbe un clamoroso effetto domino tra i grandi centravanti d’Europa. La Juventus rischierebbe di perdere il suo numero 9 senza incassare un euro, mentre il Milan resterebbe alla finestra, pronto a cogliere l’opportunità di portare in Italia uno dei marcatori più prolifici della storia recente del calcio.