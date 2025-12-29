MN24 – Allenamento Milan, ecco le ultime sulle condizioni di Leao e Gabbia

Allenamento Milan, da Milanello arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Rafael Leao e Matteo Gabbia: le ultime

Il Milan è tornato in campo questa mattina a Milanello per iniziare la preparazione in vista della delicata trasferta contro il Cagliari, in programma il prossimo venerdì 2 gennaio. Sotto lo sguardo di Massimiliano Allegri, la squadra ha svolto la consueta sessione di scarico post-partita, utile per gestire le energie del gruppo dopo le recenti fatiche di campionato. L’attenzione del tecnico livornese è rivolta soprattutto all’infermeria, con la speranza di recuperare pedine fondamentali.

I nomi più caldi in ottica rientro sono quelli di Rafael Leao e Matteo Gabbia. Entrambi i calciatori stanno seguendo un percorso di recupero specifico e rappresentano rinforzi vitali per lo scacchiere tattico di Allegri. Le notizie raccolte in mattinata lasciano presagire segnali positivi, anche se lo staff medico invita alla prudenza prima del test definitivo sul campo.

Allenamento Milan, report da Milanello: Leao torna sul campo

Secondo le ultime indiscrezioni di MilanNews24, Rafael Leao ha svolto l’allenamento odierno sul campo insieme ai compagni che non sono stati impiegati (o lo sono stati poco) nell’ultimo match. Discorso diverso per Matteo Gabbia: il centrale italiano sta ancora lavorando per superare definitivamente l’infortunio al ginocchio, alternando terapie a lavoro differenziato per non rischiare ricadute.

Il provino decisivo avverrà nella giornata di domani, quando l’intensità del lavoro aumenterà e Allegri potrà valutare se includere entrambi nella lista dei convocati per la Sardegna. Se per il talento portoghese il rientro sembra ormai dietro l’angolo, per Gabbia sarà fondamentale monitorare la risposta del ginocchio sotto sforzo.