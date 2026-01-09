Rinnovo Maignan, firma vicina? Ecco le cifre e cosa manca per concludere l’affare. Tutti i dettagli

Rinnovo Maignan, il portiere rossonero è sempre più vicino al prolungamento: ecco le cifre e cosa manca per chiudere

Il matrimonio tra il Milan e Mike Maignan è destinato a proseguire ancora a lungo. Dopo mesi di incertezza e voci di mercato che lo vedevano lontano da Milanello, l’ottimismo in via Aldo Rossi è cresciuto drasticamente. Solo la scorsa estate, con la scadenza fissata al 2026 e l’ombra del Chelsea pronta a concretizzarsi, l’addio sembrava quasi inevitabile. Tuttavia, il lavoro diplomatico della società e il nuovo progetto tecnico hanno ribaltato totalmente lo scenario, portando le parti a un passo dalla firma definitiva.

La svolta è frutto di un corteggiamento serrato guidato da Igli Tare e Massimiliano Allegri, supportati dal pressing costante dei compagni di squadra. Maignan è stato convinto non solo dalla centralità tecnica nel progetto, ma anche da una proposta economica di altissimo profilo. Il Milan ha messo sul tavolo un rinnovo quinquennale con scadenza al 30 giugno 2031, superando la precedente offerta che prevedeva un accordo più breve fino al 2029.

Rinnovo Maignan, cifre da record e ultimi dettagli burocratici

Dal punto di vista economico, come riportato da Calciomercato.com, il portiere francese diventerà uno dei più pagati della rosa, raggiungendo il livello di Rafael Leao. L’offerta prevede infatti «5,7 milioni di euro netti a stagione di base fissa più bonus», una cifra che certifica lo status di top player assoluto del numero sedici rossonero. Su queste basi l’intesa di massima è già stata raggiunta, segnando un punto di non ritorno positivo per la permanenza del “Magic Mike” a Milano.

Al momento mancano solo le ultime limature prima dell’annuncio ufficiale. L’unico scoglio rimasto riguarda le commissioni da corrispondere all’entourage del calciatore, un dettaglio burocratico che però non sembra minare la solidità del patto. L’ambiente rossonero respira un’aria di grande fiducia: l’accordo è totale e la firma sul nuovo contratto dovrebbe arrivare a stretto giro di posta, blindando la porta del Milan per i prossimi anni.