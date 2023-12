Pioli svela la ricetta Scudetto: «Partiti per provare a vincerlo, ora serve…». Le sue parole in conferenza

Stefano Pioli è intervenuto nella conferenza stampa post Milan–Frosinone per parlare, tra le altre cose, della corsa scudetto. Le sue dichiarazioni.

SCUDETTO – «Il Milan è partito col provare ad essere competitivo per vincere lo Scudetto. poi lo vincerà solo una squadra e Inter e Juve sono squadre fortissime. Siamo in ritardo, bene queste due vittorie di fila, ma ora ci vuole continuità per recuperare dei punti un po’ alla volta e poi giocarsi lo Scudetto da marzo fino alla fine»

