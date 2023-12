Conferenza stampa Pioli post Milan Fiorentina: le parole dell’allenatore

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Milan contro il Frosinone. Le parole dell’allenatore

«Ho incontrato Furlani, Moncada e D’Ottavio e ci siamo abbracciati: oggi l’abbiamo fatto con un po’ più di sorriso visto il risultato finale»

SCUDETTO – «Il Milan è partito col provare ad essere competitivo per vincere lo Scudetto. poi lo vincerà solo una squadra e Inter e Juve sono squadre fortissime. Siamo in ritardo, bene queste due vittorie di fila, ma ora ci vuole continuità per recuperare dei punti un po’ alla volta e poi giocarsi lo Scudetto da marzo fino alla fine»

GRUPPO – «Stimolo sempre i miei giocatori. Theo si è proposto da centrale e questo è simbolo del nostro lavorare insieme, del mettersi a disposizione della squadra. Noi oggi abbiamo risposto bene sul campo, hanno risposto alla grande i tifosi perché ci hanno incitato dall’inizio alla fine. Dobbiamo continuare così: se vogliamo lottare per le prime posizioni dobbiamo spingere forte. Abbiamo una settimana per lavorare alla grande»

JOVIC – «Continuo a credere che Luka abbia grandi qualità tecniche e fisiche. La sua condizione all’inizio non era buona, ora sta bene. Credo che possa dare tanto a questa squadra»

THEO CENTRALE – «È stata una cosa della rifinitura di ieri, nata così»

MILAN CONTRATTO – «Si tolgono meriti agli avversari così. Abbiamo avuto difficoltà per il ritmo e le posizioni del Frosinone, ma abbiamo rischiato zero e giocato. Le difficoltà di queste gare è nello sbloccarle. Abbiamo giocato anche con meno tensione rispetto a quello che mi aspettavo io»