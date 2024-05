Abate Milan: contratto in scadenza a giugno, il piano del club per il futuro

Il contratto di Ignazio Abate con il Milan scadrà a giugno. L’idea del club rossonero per il futuro dell’allenatore della Primavera

Quale futuro per Ignazio Abate? A giugno il suo contratto scadrà e occorrerà capire quale direzione prendere per il suo futuro.

Come riportato da gazzetta.it. si siederà al tavolo con Furlani, Ibrahimovic, Moncada e D’Ottavio e ascolterà ciò che la società avrà da dirgli. In ballo ci sarebbe anche la possibile squadra Under 23, destinata al campionato di C. Un progetto a cui la società è intenzionata a dare vita: anche se non sarebbe stato deciso nulla, sulla panchina dovrebbe sedere Bonera. Abate ascolterà la proposta del Milan, ma potrebbe anche cercare un’occasione tra i ‘grandi’. Resta in piedi la possibilità di vederlo di nuovo sulla panchina della Primavera rossonera