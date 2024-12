Saelemaekers Milan, l’esterno apre alla permanenza a Roma? C’è la rivelazione in conferenza stampa

Saelemaekers Milan, il belga, in prestito alla Roma dal club rossonero, ha aperto alla permanenza nella Capitale: le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Braga in Europa League, Alexis Saelemaekers, trasferitosi in prestito nell’ultimo calciomercato Milan, ha parlato così del proprio futuro:

FUTURO – «Io mi sono trovato subito bene, in famiglia. Mi sento bene qua. L’importante è giocare a calcio e giocare con la squadra. Quello che succederà nel futuro non dipenderà da me. Ho la testa a Roma per ora».

LE PAROLE DI SAELEMAEKERS IN CONFERENZA STAMPA