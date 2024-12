Calciomercato Milan, Tonali possibile già a gennaio? Spunta la formula dell’operazione, indiscrezione da non credere

Calciomercato Milan, Sandro Tonali potrebbe tornare a Milanello già a gennaio? Spunta la formula dell’operazione. Ultime

Calciomercato.com ha fatto una panoramica relativa al possibile ritorno di Tonali nel prossimo calciomercato Milan:

PAROLE – «Pensare a una cessione già a gennaio è arduo in questo momento: servirebbe trovare una formula giusta, magari un prestito con diritto od obbligo di riscatto. Dove potrebbe andare? In Premier aveva ed ha ancora estimatori, nonostante un impatto che non è stato di quelli sperati. In Italia invece, da tifoso rossonero, difficilmente potrebbe accettare la corte di altre squadre rivali che comunque difficilmente potrebbero permetterselo in questo momento storico. Un ritorno al Milan, sperato dai tifosi che lo vedrebbero completare un gran centrocampo con Fofana e Reijnders, resta un’opzione, in questo momento, da fantamercato. Ma, si sa, al cuore non si comanda».