Leao a Sky: «Ci siamo complicati la partita, ma abbiamo lottato tutti insieme e ci siamo meritati il gol di Abraham. Su Theo...»

Leao ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Milan contro la Stella Rossa per 2-1 in cui è stato eletto migliore in campo.



L’ANALISI – «Oggi era una partita importante. Anche il mister nello spogliatoio ci aveva detto che per andare sopra in classifica era importantissimo vincere. Però con i giocatori e la squadra che abbiamo potevamo fare molto meglio davanti ai nostri tifosi. Abbiamo complicato un po’ la partita, ma alla fine abbiamo preso i 3 punti che è la cosa più importante».



IL PROBLEMA DEL MILAN – «E’ una questione mentale. In queste partite se non dai il massimo queste squadre prendono fiducia. Il gol che abbiamo preso è stato questione di dettagli, non siamo stati concentrati in quel momento li e ci hanno rubato palla e sono andati in contropiede. A casa nostra abbiamo sempre più noi la palla e cercano di creare pericoli con i contropiedi. Però alla fine abbiamo lottato tutti insieme e ci siamo meritati il gol».



SEMPRE PIU’ LEADER IN CAMPO – «Cerco di aiutare i compagni e i compagni a me. Siamo una squadra, tutti insieme. Non abbiamo messo la testa giù, abbiamo continuato a lottare tutti insieme e abbiamo meritato il gol di sacrificio e lotta. Anche chi è entrato Tammy, Cama, Emerson, Samu hanno dato più energia e questo è lo spirito di squadra».

THEO HERNANDEZ IN DIFFICOLTA’ – «C’è un momento di stagione così. Lui è un giocatore forte, l’ha dimostrato anche oggi anche se non ha fatto assist o gol. E’ stato concentrato mentalmente, è sempre bene posizionato. Lui è un difnesore e deve lavofare per aiutare la difesa. E’ un compagno che mi paice molto, siamo molto amici, gli auguro il meglio. Speriamo faccia più gol e assist».

DEDICA DEL GOL – «Grazie a tutti, alla squadra, a Tammy che ha fatto gol. Questo premio è della squadra e sono molto contento».