Thuram gode e punge il Milan: lo STRISCIONE durante i festeggiamenti su… Calhanoglu – FOTO che stuzzica i rossoneri

Marcus Thuram, arrivato nell’ultima stagione a zero, ha conquistato il primo scudetto e capito immediatamente la grande la rivalità che c’è col Milan.

Ecco lo striscione con cui stuzzica i tifosi rossoneri: il protagonista è Calhanoglu, ex Milan, passato in nerazzurro a parametro zero e diventato in brevissimo tempo uno dei capisaldi del centrocampo. Dopo Frattesi e Dumfries arriva un’altra stoccata ai rossoneri in questa giornata di festa per i nerazzurri.