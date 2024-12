Vis Pesaro Milan Futuro: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match valido per la 19° giornata di Serie C

Il Milan Futuro di Daniele Bonera, dopo aver ritrovato la vittoria contro il Gubbio, affronta la Vis Pesaro in trasferta nel match valido per la 19° giornata di Serie C.

VIS PESARO-MILAN FUTURO 0-0: SINTESI E CRONACA

1′ Alle 15:01 inizia Vis Pesaro Milan Futuro

2′ Occasione immediata per il Milan Futuro con un tiro di Sandri dalla distanza che il portiere Vukovic manda in angolo

15′ Ritmi bassi dopo un quarto d’ora di gioco

18′ Cross insidioso in area per Fall che non riesce a girare verso la porta in maniera efficace

23′ Il Milan Futuro fa la partita e quando recupera palla cerca rapidamente le corsie per imbastire azioni offensive

26′ Conclusione fuori di Pucciarelli, primo vero tentativo della Vis Pesaro

28′ Azione personale di Di Paola che col mancino, deviato, sfiora il secondo palo. Grande occasione per la Vis Pesaro

31′ Stalmach ci prova dalla distanza, ma la conclusione è debole

32′ Retropassaggio da brividi per Stalmach che per poco non beffa Nava mandando la palla nella sua porta

35′ Stalmach ispira Turco che fa partire un cross che termina fuori

41′ Ammonito Minotti

45′ Assegnato un minuto di recupero

45’+1′ Botta di Pucciarelli dai 25 metri, la palla termina a lato

FINE PRIMO TEMPO

INIZIO SECONDO TEMPO

59′ – Rete della Vis Pesaro! Proteste rossonere per un fallo, abbastanza evidente, non fischiato ai danni del portiere Nava.

63′ – Nava tiene in partita i rossoneri con un’ottima parata.

72′ – Tentativo di Traoré per i rossoneri ma palla parata facilmente dal portiere.

77′ – Rete del Milan Futuro! Colpo di testa di Sia e deviazione di testa di Longo, decisiva per insaccare la palla in rete.

87′ – Rete della Vis Pesaro! Cannavo tira a giro verso il secondo palo e realizza il nuovo vantaggio dei padroni di casa.

90 ‘ Concessi 5 minuti di recupero.

FINE PARTITA

VIS PESARO-MILAN FUTURO 0-0: TABELLINO

VIS PESARO: Vukovic; Peixoto, Palomba, Coppola, Bove; Peixoto; Paganini, Di Paola, Orellana; Nicastro; Cannavo, Pucciarelli. A disp.: Munari, Zocchi; Tonucci, Nina, Neri, Ceccacci, D’Innocenzo, Antolini, Obi, Gambino, Forte, Tavernaro, Okoro. All. Roberto Stellone.

MILAN FUTURO: Nava; Coubis, Minotti, Zukic, Bozzolan; Sandri, Stalmach; Fall, Sia, Traore; Turco. A disp.: Mastrantonio, Pittarella, Hodzic, Malaspina, Longo, Alesi, Dutu, D’Alessio, Omoregbe. All. Daniele Bonera.

ARBITRO: Gangi di Enna