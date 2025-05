Calciomercato Milan, Thiaw ai saluti? Bundesliga all’orizzonte, può firmare con uno di questi due club

Condividi via email

Calciomercato Milan, uno dei sacrificati in estate da parte dei rossoneri potrebbe essere Malick Thiaw: due club tedeschi sul centrale

Come riportato da calciomercato.com, Malick Thiaw potrebbe lasciare il calciomercato Milan nella prossima sessione estiva. Il difensore centrale è nel mirino di due club tedeschi.

Bayern Monaco: il club bavarico sta monitorando attentamente il mercato e Thiaw è tra gli obiettivi principali, secondo alcune fonti. Il tecnico Vincent Kompany sembra tenere d’occhio il difensore del Milan. Bayer Leverkusen: il club renano si è fatto avanti per Thiaw, come riportato da SportBild. Il Milan potrebbe valutare l’offerta dei tedeschi per autofinanziarsi nel prossimo mercato estivo.

Il Milan potrebbe cedere Thiaw per 25 milioni di euro, con o senza bonus aggiuntivi. Questa somma potrebbe essere un’opzione interessante per il club rossonero per finanziare altre operazioni di mercato.