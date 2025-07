Chukwueze Milan – Max Allegri ha fatto le sue valutazioni in questi primi giorni di ritiro!

Il Milan è nel pieno della sua fase di preparazione pre-campionato a Milanello, ma le prime indicazioni da parte del nuovo tecnico, Massimiliano Allegri, sembrano delineate e senza appello. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore toscano avrebbe già “bocciato” altri tre nomi importanti che non faranno parte del suo Milan: si tratta di Yunus Musah, Samuel Chukwueze e Noah Okafor. I tre calciatori sarebbero destinati a lasciare i rossoneri in questa finestra di calciomercato estivo.

Le Scelte di Allegri: Via Libera alla Rivoluzione

La decisione di Allegri, un tecnico noto per le sue scelte pragmatiche e la sua visione tattica ben definita, indica una chiara volontà di rimodellare la rosa del Diavolo secondo le sue precise esigenze. Massimiliano Allegri, ritornato sulla panchina del club lombardo dopo una precedente esperienza di successo e un lungo periodo alla Juventus, punta a costruire una squadra che rispecchi appieno i suoi principi di gioco. Questa presa di posizione, giunta nei primissimi giorni di raduno, suggerisce che i tre giocatori non rientrerebbero nei suoi piani tecnici o non si adatterebbero al modulo che intende implementare.

I Giocatori in Uscita: Profili e Destino

Yunus Musah, centrocampista dinamico e roccioso, era arrivato con grandi aspettative per la sua capacità di coprire più ruoli in mediana. Tuttavia, il suo impatto non è stato sempre costante. Samuel Chukwueze, l’esterno d’attacco nigeriano, era stato acquistato per dare imprevedibilità e dribbling sulla fascia, ma ha faticato a trovare continuità di prestazioni e a incidere come sperato. Infine, Noah Okafor, l’attaccante svizzero, versatile e rapido, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo, complice anche la concorrenza nel reparto avanzato.

La partenza di questi tre elementi, pur se non ancora ufficializzata, libererebbe risorse importanti sia a livello economico (ingaggi) che di slot in rosa. Il direttore sportivo Igli Tare e l’amministratore delegato Giorgio Furlani avranno il compito di piazzare i giocatori sul mercato, cercando le migliori soluzioni per il club e per i calciatori stessi. Le loro cessioni aprirebbero la strada a nuovi innesti, mirati a soddisfare le richieste di Allegri e a rafforzare il Milan in vista della prossima stagione. Il mercato del Diavolo si preannuncia quindi più movimentato del previsto, con un chiaro indirizzo verso una profonda rifondazione.